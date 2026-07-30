A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române

Este doliu în Armata Română! Mihai Vîrtol, locotenentul-comandor, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit în urma unui accident de motocicletă.

Decesul pilotului militar a fost făcut public miercuri noapte, 29 iulie, de către Forțele Aeriene Române. Mihai Vîrtol, locotenentul-comandor, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” și-a pierdut viața într-un accident de motocicletă. El a stat internat în spital timp de mai multe zile, în comă indusă, dar din păcate nu a supraviețuit.

Pilotul militar Mihai Vîrtol a murit

Mai presus de profesionalismul cu care își purta uniforma de pilot, Mihai Vîrtol rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca fiind un fiu, un prieten, un camarad, un om care și-a dedicat viața zborului și misiunii de a-și servi țara. Pentru cei care au lucrat cu el, bărbatul a fost descris ca fiind un profesionist desăvârșit, un om cu caracter și un coleg pe care te puteai baza.

Zbor lin către Escadrila din Ceruri! Cu profundă tristețe, astăzi ne luăm rămas bun de la colegul nostru, locotenentul-comandor Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian ,,Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”. În astfel de momente de grea încercare, cuvintele sunt prea mici pentru a exprima pierderea unui camarad de arme, a unui profesionist desăvârșit și a unui om de aleasă ținută morală. Va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un militar devotat, un pilot desăvârșit și un coleg pe care te puteai baza întotdeauna. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți camarazii cu care a împărțit cerul, misiunile și idealurile. Le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune în aceste clipe de profundă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis Forțele Aeriene Române.

„Tatăl meu a fost pilot instructor”

Crescut și inspirat de tatăl său, care a fost pilot instructor pe avioanele de vânătoare MIF-21 și IAR 99 Șoim, în anii 80-90, Mihai Vîrtol a decis încă de la vârsta de 5 ani că va deveni pilot militar.

Mihai Vîrtol a reprezentat un pilot de bază pentru Forțele Aeriene române, cu o experineță în misiuni desfășurate direct în teatrele de operații din Afganistan, Irak și Kosovo. De asemenea, el a participat la exerciții naționale și internaționale European Spartan 2023, European Spartan 2024, SEa Sheald, Falcon LEAP, ETAP Tactical Transport și Air Defender.

„ZBORUL este o profesie în care te concentrezi pe misiunea pe zbor şi nimic altceva nu mai există din momentul în care ai decolat. O profesie care cere pasiune şi sacrificii iar pe măsură ce devii pilot experimentat constați că petreci din ce în ce mai puțin timp acasă. O profesie în care te confrunți cu situații limită la care trebuie să acționezi în timp record şi să ai viteză de reacție pentru situațiile de urgență. O profesie care necesită antrenament fizic şi mental iar pentru asta mă pregătesc intens”, spunea Mihai Vîrdol.

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