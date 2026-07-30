Familia lui Adi Minune a ocupat o plajă întreagă! Și-au făcut mutație pe litoral!

Zilele acestea, litoralul nostru a fost martorul unei scene superbe din familia lui Adrian Minune. Celebrul artist și-a luat echipa cu mic, cu mare și a mers să se distreze câteva zile la malul mării. S-au relaxat la plajă alături de o mare parte din cei dragi, dar bunicii Minune au fost numai cu ochii pe nepoata lor. Apariția lor a atras numeroase priviri și a completat perfect peisajul unei familii unite. CANCAN.RO are imaginile adorabile cu Adrian Minune și cei dragi la plajă!

Adrian Minune este, fără doar și poate, un bărbat norocos. Are o carieră impresionantă, o familie numeroasă la care a visat mereu și, mai nou, timp pentru a petrece alături de cei dragi, lucru care îl bucură enorm. Așadar, zilele acestea, celebrul cântăreț de muzică de petrecere i-a luat pe cei dragi cu el și au plecat cu toții pe litoralul românesc. Se pare că și-au făcut un obicei de a petrece timpul liber la malul Mării Negre, departe de agitația din Capitală, iar acest lucru pare să le fi prins foarte bine. Iată de ce spunem asta.

Familia Minune, de la mic… la mare

Adrian Minune și cei dragi au ales o zonă exclusivistă unde s-au instalat confortabil pe șezlong, feriți de soarele puternic. Alături de artist era soția lui, Cati, fratele lui, Mayk, și nepoata celebrului artist. Cu toții s-au bucurat de atmosfera relaxantă, iar Adrian Minune și soția lui au fost, ca de fiecare dată, în centrul atenției.

Cati a mizat pe o apariție discretă, dar elegantă. A ales un costum de baie maro, accesorizat cu o bentiță în tonuri calde de galben și oranj, o combinație inedită, dar foarte chic. A asortat totul cu cercei mari și brățări metalice. Soția lui Adrian Minune era foarte atentă la nepoata ei, semn că este o bunică foarte grijulie. I-a dat să mănânce, i-a aranjat boneta și a avut grijă să stea la umbră.

Adrian Minune a captat toate privirile

Nu putem să nu trecem peste ținuta lui Adi Minune. Poarta un slip de la Dolce & Gabbana, foarte colorat și extravagant, în nuanțe de roșu, galben, albastru și verde și cu un imprimeu de mozaic. Spatele interpretului este în întregime acoperit de un tatuaj impresionant cu Iisus care se întinde de la umeri până la zona lombară. Artistul nu a renunțat nici pe plajă la accesoriile scumpe. A ales să poarte brățări, un lănțișor fin de aur la gât și un ceas spectaculos. Ochelarii de soare nu lipsesc din arsenalul său, semn că până și în vacanță artistul acordă o atenție deosebită fiecărui detaliu și nu lasă nimic la voia întâmplării.

Privirile au fost ațintite asupra lui, lucru de așteptat, de altfel. La un moment dat, Adi Minune, care stătea în picioare lângă șezlongrui, își trece atent mâna prin păr și se asigură că freza îi stă impecabil, demonstrând cât de mult contează imaginea pentru el. Nici nu trec câteva minute că fanii îl remarcă imediat pe Adi Minune și merg să facă poze cu el. Desigur că manelistul nu i-a refuzat, dimpotrivă. A stat la poze cu ei și chiar le-a semnat un autograf. În timp ce Adi Minune face poze, fratele lui se delectează cu un desert, iar Cati și nepoțica lor se îndreaptă către mare pentru a se răcori. Apoi s-au pregătit de petrecere, căci fiul lor, Adrian Minune Jr a fost sărbătorit chiar pe scena festivalului Nibiru ( vezi aici), acolo unde a și cântat. Dar nu vă mai povestim, vă lăsăm să analizați singuri imaginile din galeria foto.

CITEȘTE ȘI: Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr

ACCESEAZĂ ȘI: Momentul în care Adrian Minune o sărută pasional pe Loredana: ”Nevasta lui ce a zis?”