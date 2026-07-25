Acasă » Știri » Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr

Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr

De: Irina Vlad 25/07/2026 | 18:25
Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr/ sursă foto: captură video Tiktok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vineri, 24 iulie, Adrian Minune a sărbătorit ziua de naștere a unicului său fiu. Evenimentul i-a prins pe scena berăriei de la NIBIRU, unde familia manelistului și sute de spectatori i-au cântat în cor „La multi ani” lui Adrian Minune Jr. 

A fost sărbătoare mare în familia lui Adrian Minune. Fiul său, Adrian Jr., și-a sărbătorit ziua de naștere direct pe scena berăriei NIBIRU, unde a fost în centrul atenției. În timp ce își acompania tatăl în concert, tânărul a avut parte de o surpriză.

Adrian Minune Jr., serbat pe scena de la NIBIRU

Sora lui, Karmen Minune, mama sa, Cati Simion, alături de Ariana, logodnica lui, au întrerupt programul muzical și au urcat pe scenă. I-au adus un tort și i-au cântat în cor „La mulți ani!”. Publicul de la Costinești a reacționat imediat cu aplauze și urale pentru Minune Jr – vezi IMAGINI în galeria foto.

„La mulți ani, iubire blândă/

La mulți ani, inima mea/

Toată lumea se adună că e ziua lu` viața mea!”, i-a cântat Adrian Minune fiului său.

Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana

Adrian Minune Jr. și Ariana s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar povestea lor de dragoste s-a înfiripat încă de la primele conversații purtate. La sfârșitul anului 2025,  tânărul a îngenuncheat în fața iubitei sale și i-a oferit inelul de logodnă în noaptea de Revelion, înconjurați de familie și prieteni. Tânăra s-a integrat perfect în familia manelistului, având o relație excelentă cu soacra ei, dar și cu surorile logodnicului ei.

„Mai există gelozii de la ea către mine. Atâtea frumuseți în jur, cum să nu fii gelos?! În aceste situații, sincer să fiu cu tine, mă mai ajută mama, surorile mele, merg să le mai cer câte un sfat. Când mai plec de acasă, o împacă mama mea, îi spune că sunt plecat cu munca.

Da, mama are experiență, e obișnuită cu așa natură. Ce sfat să îmi dea mama? Să nu mai fiu panaramă”, declara Adrian Minune Jr. atunci pentru Cancan.

Mezina lui Adrian Minune radiază de fericire în brațele noului iubit. Adrian Jr, pupici fără număr pentru Ariana

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce a fost infidel
Știri
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce…
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Știri
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Viiturile au lovit Ankara. Urmează noi precipitații
Mediafax
Viiturile au lovit Ankara. Urmează noi precipitații
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea TVA de la 21% la 19%, eliminarea temporară a accizei și plafonarea adaosului
Gandul.ro
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea:...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile...
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la închisoare din cauza fostului soț: „Sunt o victimă!”
Adevarul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din...
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un incident neașteptat. „Este îngrozitor”
Click.ro
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un...
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le retrag în fiecare lună
Digi 24
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le...
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
Digi24
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor.ro
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina....
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
Descopera.ro
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea TVA de la 21% la 19%, eliminarea temporară a accizei și plafonarea adaosului
Gandul.ro
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, ...
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce a fost infidel
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania
Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania
Războaiele Marinei Almășan cu foștii șefi din TVR au costat-o scump! Ce s-a întâmplat după ce ...
Războaiele Marinei Almășan cu foștii șefi din TVR au costat-o scump! Ce s-a întâmplat după ce i-a făcut plângere penală unei directoare: „Mi-a adus destule belele”
Cât costă doborârea unei drone în spațiul aerian românesc. Declarațiile ministrului Radu Miruță: ...
Cât costă doborârea unei drone în spațiul aerian românesc. Declarațiile ministrului Radu Miruță: „Am comandat tot ce este nevoie”
Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din ...
Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din închisoare: „Țipă toată noaptea”
Vezi toate știrile