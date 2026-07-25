Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr

Vineri, 24 iulie, Adrian Minune a sărbătorit ziua de naștere a unicului său fiu. Evenimentul i-a prins pe scena berăriei de la NIBIRU, unde familia manelistului și sute de spectatori i-au cântat în cor „La multi ani” lui Adrian Minune Jr.

A fost sărbătoare mare în familia lui Adrian Minune. Fiul său, Adrian Jr., și-a sărbătorit ziua de naștere direct pe scena berăriei NIBIRU, unde a fost în centrul atenției. În timp ce își acompania tatăl în concert, tânărul a avut parte de o surpriză.

Adrian Minune Jr., serbat pe scena de la NIBIRU

Sora lui, Karmen Minune, mama sa, Cati Simion, alături de Ariana, logodnica lui, au întrerupt programul muzical și au urcat pe scenă. I-au adus un tort și i-au cântat în cor „La mulți ani!”. Publicul de la Costinești a reacționat imediat cu aplauze și urale pentru Minune Jr – vezi IMAGINI în galeria foto.

„La mulți ani, iubire blândă/

La mulți ani, inima mea/

Toată lumea se adună că e ziua lu` viața mea!”, i-a cântat Adrian Minune fiului său.

Adrian Minune Jr. s-a logodit cu Ariana

Adrian Minune Jr. și Ariana s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar povestea lor de dragoste s-a înfiripat încă de la primele conversații purtate. La sfârșitul anului 2025, tânărul a îngenuncheat în fața iubitei sale și i-a oferit inelul de logodnă în noaptea de Revelion, înconjurați de familie și prieteni. Tânăra s-a integrat perfect în familia manelistului, având o relație excelentă cu soacra ei, dar și cu surorile logodnicului ei.

„Mai există gelozii de la ea către mine. Atâtea frumuseți în jur, cum să nu fii gelos?! În aceste situații, sincer să fiu cu tine, mă mai ajută mama, surorile mele, merg să le mai cer câte un sfat. Când mai plec de acasă, o împacă mama mea, îi spune că sunt plecat cu munca. Da, mama are experiență, e obișnuită cu așa natură. Ce sfat să îmi dea mama? Să nu mai fiu panaramă”, declara Adrian Minune Jr. atunci pentru Cancan.

Mezina lui Adrian Minune radiază de fericire în brațele noului iubit. Adrian Jr, pupici fără număr pentru Ariana