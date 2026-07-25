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Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania

De: Andreea Stăncescu 25/07/2026 | 18:29
Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit / Sursa foto: Profimedia
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Un grav accident aviatic s-a produs sâmbătă dimineață în Germania, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o locuință. Impactul a distrus aproape complet acoperișul casei, iar autoritățile au intervenit de urgență. Din primele informații, o persoană și-a pierdut viața, în timp ce o alta este căutată în continuare printre dărâmături.

Tragedia a avut loc în localitatea Ganderkesee, unde aeronava s-a izbit violent de o casă. Echipele de salvare sosite la fața locului au găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat, însă identitatea acestuia nu a fost confirmată oficial. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă victima era pilotul avionului sau un pasager.

Autoritățile au informații potrivit cărora la bordul aeronavei s-ar fi aflat și o a doua persoană. Pompierii și echipele de intervenție continuă căutările, însă misiunea este îngreunată de amploarea distrugerilor provocate de impact și de riscul ca structura clădirii să se prăbușească.

Din fericire, familia care locuia în imobil nu era acasă în momentul producerii accidentului, astfel că a scăpat nevătămată. Până în prezent, polițiștii nu au identificat alte victime în zona afectată.

Sursa foto: Profimedia

Locuitorii din zonă au fost evacuați

Locuința a suferit avarii majore, iar specialiștii urmează să stabilească dacă aceasta mai poate fi consolidată sau dacă va trebui demolată din motive de siguranță. Din cauza pericolului reprezentat de clădirea grav afectată, autoritățile au decis evacuarea locuitorilor aflați pe o rază de aproximativ 100 de metri.

Între timp, poliția germană desfășoară o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-a produs accidentul. Vor fi analizate atât starea tehnică a aeronavei, cât și condițiile în care aceasta zbura înainte de prăbușire. Operațiunile de căutare și cercetările la fața locului sunt încă în desfășurare.

„Având în vedere situația generală de la locul accidentului, operațiunile de salvare și recuperare sunt extrem de complexe și sunt încă în desfășurare”, a transmis poliția.

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