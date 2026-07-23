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Vești bune pentru pasagerii Ryanair, easyJet și Wizz Air. Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului

De: Diana Cernea 24/07/2026 | 00:50
Vești bune pentru pasagerii Ryanair, easyJet și Wizz Air. Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului
Companiile aeriene rescriu regulile pentru pasageri, sursa-colaj CANCAN.RO
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Călătoriile cu avionul ar putea deveni mai ieftine pentru milioane de pasageri. Potrivit publicației Glasgow Live, noile reguli adoptate de Uniunea Europeană vor obliga companiile aeriene să includă gratuit un bagaj de mână în prețul biletului, punând capăt uneia dintre cele mai controversate taxe practicate de operatorii low-cost.

Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului

Comisia Europeană a adoptat un nou set de reguli privind drepturile pasagerilor, care urmează să intre în vigoare în cursul anului 2027. Deși data exactă a aplicării nu a fost încă anunțată, schimbările sunt deja considerate unele dintre cele mai importante pentru călătoriile aeriene din ultimii ani.

Conform noilor prevederi, fiecare pasager va avea dreptul să transporte gratuit un bagaj de mână de dimensiuni reduse, pe lângă geanta sau rucsacul care încape sub scaun. Astfel, companii precum Ryanair, easyJet și Wizz Air nu vor mai putea percepe o taxă separată pentru un troler mic care respectă dimensiunile stabilite de noile reguli europene.

Măsura urmărește să elimine una dintre cele mai profitabile surse de venit suplimentar pentru operatorii aerieni low-cost.

Costul bagajului poate ajunge să dubleze prețul biletului

Organizația britanică Which? Travel a analizat impactul taxelor pentru bagajele de cabină și a constatat că adăugarea unui bagaj poate transforma un bilet foarte ieftin într-o călătorie mult mai costisitoare.

În unele cazuri, simpla adăugare a unui bagaj de mână poate dubla sau chiar cvadrupla prețul inițial al biletului, motiv pentru care autoritățile europene au decis să introducă reguli unitare pentru toate companiile vizate.

Vor apărea și alte drepturi pentru pasageri

Noile reguli nu se limitează doar la bagajele de cabină. Pachetul legislativ prevede și interzicerea taxelor percepute pentru corectarea greșelilor de ortografie din numele înscrise pe biletele de avion. De asemenea, pasagerii cu dizabilități vor putea primi despăgubiri dacă pierd zborul din cauza unor întârzieri sau erori ale personalului aeroportuar.

O altă modificare importantă îi privește pe copiii cu vârsta sub 12 ani, care vor avea dreptul să stea alături de părinți fără plata unor taxe suplimentare pentru alegerea locurilor.

Regulile îi vizează și pe pasagerii din Marea Britanie

Deși noile prevederi sunt adoptate de Uniunea Europeană, specialiștii spun că efectele lor se vor resimți și în cazul companiilor aeriene britanice. Kate Pasola, expert în cadrul Which? Travel, explică faptul că transportatorii nu pot aplica reguli diferite în funcție de direcția zborului.

„În realitate, vor trebui să aplice aceste reguli. Ele se aplică operatorilor din Uniunea Europeană, precum Ryanair, dar și companiilor care operează zboruri din Uniunea Europeană către Marea Britanie, inclusiv transportatorilor britanici, precum easyJet. Ar fi nepractic ca o companie să aibă un set de reguli pentru zborurile dinspre UE și altul pentru cele către UE. Cel mai probabil, operatorii britanici vor aplica aceleași reguli și pe cursele către statele Uniunii Europene”, a explicat aceasta.

Dacă regulamentul va intra în vigoare în forma sa actuală, milioane de pasageri europeni vor putea economisi bani la fiecare călătorie, iar practica taxării separate pentru un troler de cabină de dimensiuni reduse ar putea deveni istorie.

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