După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna în gât!”

După incidentul tensionat de la Torino, unde Jador și Mardare au fost protagoniștii unui moment care a inflamat mediul online, Mardare a decis să vorbească pe larg în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, oferind o versiune detaliată a întâmplărilor și corectând acuzațiile care i-au fost aduse.

În debutul discuției, Dan Capatos l-a întrebat direct:

„Ce s-a întâmplat acolo?”

Mardare a intrat imediat în subiect, explicând că nu acceptă ca familia lui să fie denigrată și că tensiunile au pornit dintr-o serie de afirmații făcute de Ionuț.

„Nu îmi place să fie denigrată familia mea. O să ajungem la subiectul cel mai important. Ionuț mi-a zis că noi nu avem muncă, că ne ocupăm cu intimidări. Vreau să îi zic că Ionuț, ai fost la mine în casă. Soția mea ți-a călcat cămașa. Am dormit în același pat. Nu am cum să vorbesc urât de tine”, a spus Mardare.

Adevărul lui Mardare despre Jador

Acesta a continuat cu un moment sensibil:

„Cel mai dureros a fost când te sună o mamă. Când mi-a zis că de ce m-am certat cu Ionuț. Nu suntem interlopi, pești. Din partea familiei mele, în special lui mama, să îți fie rușine.”

Mardare a menționat și discuțiile avute cu Radu:

„Mi-a spus Radu că ieri a vorbit toată ziua cu Ionuț să nu vorbească de nimeni. Poate să confirme.”

Dan Capatos a intervenit, punctând că „din decembrie până în iulie nu a vrut să facă contract. Jador a mers pe barba lui.” Mardare a explicat că a încercat să îl ajute pe artist:

„Am vorbit și cu Jador, a zis să îi caut ceva după spectacol. Undeva unde să cânte. El pleca a doua zi la 10.”

A urmat descrierea momentelor-cheie din seara incidentului:

„Dacă nu ieșeam afară în alea 10 minute, nu se întâmpla. Asta mă oftică. Am oprit șoferul să nu intre că acolo e important. Am deschis ușa, am dat noroc cu Jador. În față era un pianist de-al lui. Eu dacă am avut o neînțelegere cu Jador, am rezolvat.”

„Nu l-a atins nimeni, dar m-a încremenit!”

Dan Capatos a întrebat direct:

„Cine a fost agresiv cu el?”

Mardare a răspuns:

„Mi-a băgat mâna în gât. Am rămas încremenit. Nu l-a atins nimeni. Nu i-am dat un pumn.”

Despre starea lui Jador, Mardare a spus:

„Energia aia că nu a primit banii. Mi-a băgat mâna în gât, dar îl înțeleg pe el.”

Acesta a clarificat și situația banilor:

„Din ce știu eu, Jador nu ia banii la scenă. El ia banii după cântare.”

Finalul discuției a fost tranșant:

„Cum, eu îl avertizez trei săptămâni și tot eu să îl bat? Suntem prieteni.”

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

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