Acasă » Știri » Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu

Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu

De: David Ioan 23/07/2026 | 22:09
Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu
Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lumea artistică deplânge dispariția Adelei Mărculescu, actriță definitorie pentru Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, instituție care a confirmat moartea acesteia și a subliniat eleganța, disciplina și intensitatea cu care a influențat generații de spectatori.

Actrița a fost parte a Teatrului Național din 1964, rămânând fidelă scenei timp de peste șase decenii. A continuat să joace până aproape de finalul vieții, fiind prezentă și în repertoriul actual al instituției.

Doliu în lumea teatrului

Formată la clasa profesorului Alexandru Finți, promoția 1959, Adela Mărculescu a debutat în spectacolul „Înșir’te mărgărite”. De-a lungul carierei, a dat viață unui număr impresionant de personaje din dramaturgia românească și internațională, colaborând cu regizori importanți ai teatrului autohton.

Printre rolurile care i-au definit parcursul se numără Epancina Aglaia din „Idiotul”, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana din piesa lui Camil Petrescu, Margareta Aldea din „Gaițele” și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”. A rămas în istoria teatrului și prin interpretarea Clitemnestrei în „Electra – O trilogie antică”, montată de Andrei Șerban în 1990.

A jucat personaje cu profunzime psihologică în producții precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” și „Dulcea pasăre a tinereții”. Până anul acesta, publicul o putea vedea în „Cursa de șoareci”, în rolul Doamnei Boyle, și în „Titanic vals”, unde interpreta Chiriachița.

A murit actrița Adela Mărculescu

Pe lângă activitatea teatrală, Adela Mărculescu a apărut în numeroase filme, printre care „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”. A fost recompensată cu distincții importante, precum Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru întreaga activitate, primit în 2020.

Foto: Facebook

Trupul neînsuflețit al actriței va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București, începând cu ora 12:00. Înmormântarea este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.

„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc”, a transmis Teatrul Național București.

Totodată, actorul și teologul Silviu Biriș, fost student al Adelei Mărculescu și coleg de scenă la Teatrul Național, a vorbit pentru Click! despre legătura profundă care i-a unit și despre ultimele clipe ale marii actrițe. Moartea actriţei l-a lovit puternic, mai ales că aceasta fusese una dintre figurile emblematice ale teatrului românesc, cu o prezență de Hollywood și un talent care a marcat generații.

„Dumnezeu să o primească în Brațele Lui, acasă! Am jucat mult împreună. Mi-a fost și profesor de vorbire. Îi datorez mult. Nu mi-a mai răspuns la telefon, de mai bine de un an. Nu mai știam nimic de ea. Aflasem că e într-un azil, îngrijită. Nu avea copii, avea decât teatrul și pe Dumnezeu.

Am văzut-o într-o filmare pe Facebook. Era îngrijită. Arăta bine, elegantă, ca de fiecare dată, doar că era în scaun cu rotile. Fractura de șold, pe care a suferit-o acum un an, i-a grăbit finalul. Era singură în casă când s-a accidentat. Nu știm dacă atunci s-a dezechilibrat sau a fost un AVC.”

Prietenia lor era una profundă, construită în ani de colaborări și discuții despre credință, moarte și sensul vieții. Silviu Biriș spune că actrița nu se temea de final și că vorbeau des despre trecerea în „lumea de dincolo”.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie! Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă. A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil.

Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru.”

CITEŞTE ŞI: Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz

Doliu în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna în gât!”
Știri
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna în gât!”
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore după inaugurare
Știri
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore…
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de electricitate a devenit viral pe internet
Adevarul
Imagini neobișnuite în SUA. Un urs care s-a cățărat pe un stâlp de...
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă
Digi24
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Mediafax
Un guvernator și-a pierdut funcția din cauza unor poze în pantaloni mulați
Parteneri
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
Click.ro
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold,...
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la secret DOCUMENT
Digi 24
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea integrității? Averile politicienilor rămân tot la...
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Digi24
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost...
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor.ro
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de euro pentru că încalcă regulile de concurență. Gândul a documentat poziția dominantă a Google și a alertat autoritățile
Gandul.ro
Comisia Europeană dă dreptate Gândul. Google a primit o amendă de aproape 1 miliard de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna ...
După incidentul tensionant cu Jador din Torino, Mardare face primele declarații: ”Mi-a băgat mâna în gât!”
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ...
Salzburg îl sărbătorește pe Mozart cu sute de statuete aurii. Unele au fost furate la doar câteva ore după inaugurare
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
Sfârșit tragic pentru o influenceriță! Adriana a murit la doar 30 de ani după o intervenție estetică
Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui ...
Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy
Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce ...
Robbie Williams, mărturisire surprinzătoare despre retragerea din muzică: „Acum înțeleg de ce oamenii mor după ce ies la pensie”
El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian ...
El este concurentul de la Survivor căruia medicii i-au amputat piciorul. Mesajul transmis de Lucian Popa: ”A scăpat cu viață”
Vezi toate știrile