Doliu în lumea teatrului! A murit actrița Adela Mărculescu

Lumea artistică deplânge dispariția Adelei Mărculescu, actriță definitorie pentru Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, instituție care a confirmat moartea acesteia și a subliniat eleganța, disciplina și intensitatea cu care a influențat generații de spectatori.

Actrița a fost parte a Teatrului Național din 1964, rămânând fidelă scenei timp de peste șase decenii. A continuat să joace până aproape de finalul vieții, fiind prezentă și în repertoriul actual al instituției.

Doliu în lumea teatrului

Formată la clasa profesorului Alexandru Finți, promoția 1959, Adela Mărculescu a debutat în spectacolul „Înșir’te mărgărite”. De-a lungul carierei, a dat viață unui număr impresionant de personaje din dramaturgia românească și internațională, colaborând cu regizori importanți ai teatrului autohton.

Printre rolurile care i-au definit parcursul se numără Epancina Aglaia din „Idiotul”, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana din piesa lui Camil Petrescu, Margareta Aldea din „Gaițele” și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”. A rămas în istoria teatrului și prin interpretarea Clitemnestrei în „Electra – O trilogie antică”, montată de Andrei Șerban în 1990.

A jucat personaje cu profunzime psihologică în producții precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” și „Dulcea pasăre a tinereții”. Până anul acesta, publicul o putea vedea în „Cursa de șoareci”, în rolul Doamnei Boyle, și în „Titanic vals”, unde interpreta Chiriachița.

A murit actrița Adela Mărculescu

Pe lângă activitatea teatrală, Adela Mărculescu a apărut în numeroase filme, printre care „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”. A fost recompensată cu distincții importante, precum Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru întreaga activitate, primit în 2020.

Trupul neînsuflețit al actriței va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București, începând cu ora 12:00. Înmormântarea este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.

„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc”, a transmis Teatrul Național București.

Totodată, actorul și teologul Silviu Biriș, fost student al Adelei Mărculescu și coleg de scenă la Teatrul Național, a vorbit pentru Click! despre legătura profundă care i-a unit și despre ultimele clipe ale marii actrițe. Moartea actriţei l-a lovit puternic, mai ales că aceasta fusese una dintre figurile emblematice ale teatrului românesc, cu o prezență de Hollywood și un talent care a marcat generații.

„Dumnezeu să o primească în Brațele Lui, acasă! Am jucat mult împreună. Mi-a fost și profesor de vorbire. Îi datorez mult. Nu mi-a mai răspuns la telefon, de mai bine de un an. Nu mai știam nimic de ea. Aflasem că e într-un azil, îngrijită. Nu avea copii, avea decât teatrul și pe Dumnezeu. Am văzut-o într-o filmare pe Facebook. Era îngrijită. Arăta bine, elegantă, ca de fiecare dată, doar că era în scaun cu rotile. Fractura de șold, pe care a suferit-o acum un an, i-a grăbit finalul. Era singură în casă când s-a accidentat. Nu știm dacă atunci s-a dezechilibrat sau a fost un AVC.”

Prietenia lor era una profundă, construită în ani de colaborări și discuții despre credință, moarte și sensul vieții. Silviu Biriș spune că actrița nu se temea de final și că vorbeau des despre trecerea în „lumea de dincolo”.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie! Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă. A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil. Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru.”

CITEŞTE ŞI: Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz

Doliu în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât