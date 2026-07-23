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Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy

De: Anca Chihaie 23/07/2026 | 22:13
Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy
Maria
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Premiera emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, difuzată în această seară la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce în fața telespectatorilor mai multe cupluri și foste ispite care au scris povești memorabile în sezoanele anterioare. Printre cei care revin în atenția publicului se numără și Maria Covașa, una dintre cele mai comentate concurente ale sezonului din care a făcut parte alături de Daniel Ungureanu, cunoscut de telespectatori drept Dani Boy.

Încă de la primele imagini difuzate în promo-ul emisiunii, un detaliu a atras imediat atenția fanilor: schimbarea spectaculoasă de look a Mariei. Comparativ cu perioada în care participa la experimentul din Thailanda, fosta concurentă are acum o apariție complet diferită, iar transformarea este atât de evidentă încât mulți ar putea avea dificultăți în a o recunoaște.

Cum arată acum Maria

În imaginile de la reuniune, Maria apare cu un păr blond foarte lung, obținut cu ajutorul extensiilor, o coafură impecabilă și un machiaj mult mai accentuat decât cel pe care îl purta în timpul filmărilor de la „Insula Iubirii”. De asemenea, buzele sale par vizibil mai voluminoase, semn că a apelat la proceduri estetice cu acid hialuronic, iar trăsăturile feței sunt mult mai bine conturate.

Foto: Antena 1

Diferența dintre cele două apariții este ușor de observat chiar și în imaginile prezentate de Antena 1. În fotografia din perioada participării la emisiune, Maria avea părul prins într-un coc lejer, un machiaj discret și un look natural, specific vacanței exotice în care s-a desfășurat experimentul. Astăzi, însă, aceasta afișează o imagine mult mai sofisticată și atent construită, în ton cu tendințele din zona de beauty.

„În Alin am avut încredere”, a spus Maria despre ispita de care i-a plăcut în timpul emisiunii.

Radu Vâlcan: Ai mai ținut legătura cu Marcel?

Maria: Mă abțin! Pentru că acum este într-o relație.

Radu: Dacă te abții înseamnă că ați mai vorbit.

Maria: Da! Ca prieteni.

Transformările fizice sunt tot mai frecvente în rândul foștilor concurenți ai emisiunilor de televiziune, iar Maria Covașa pare să fi trecut printr-o adevărată reinventare. Dacă în urmă cu ceva timp prefera un stil simplu și natural, acum aceasta adoptă un look glamour, completat de extensii, machiaj profesional și intervenții estetice discrete, care îi schimbă considerabil fizionomia.

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