Război total între un artist celebru și fostul manager! Cântărețul vrea despăgubiri de 100.000 €: „M-am îmbolnăvit de diabet pe fondul supărării și al stresului”

Un hit românesc care a cucerit topurile în urmă cu mai mulți ani a ajuns astăzi probă într-un război de 100.000 de euro! Cântărețul Mario Joy și-a acuzat fostul manager că i-a folosit muzica și imaginea în clipuri fierbinți, iar stresul l-ar fi îmbolnăvit de diabet. Numai că bărbatul acuzat a venit în instanță cu o probă-surpriză, care a pus într-o lumină cu totul diferită acuzațiile artistului. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Marius Dumitru Nicula, cunoscut în industria muzicală sub numele de Mario Joy, a deschis un proces împotriva fostului său manager, Ionuț Bejinariu, și a societății HAI ÎN ORAȘ SRL. Artistul a cerut nu mai puțin de 100.000 de euro, susținând că i-ar fi fost afectate imaginea, onoarea și numele artistic.

Pe lângă despăgubiri, Mario Joy a cerut instanței să le interzică foștilor colaboratori să-i mai folosească piesele, vocea, imaginea, logo-ul sau orice alt element asociat identității sale, susținând că acestea ar fi fost utilizate în materiale cu tentă XXX.

La baza conflictului s-au aflat contractele semnate în perioada în care Mario Joy se bucura de succes și urca pe scene din țară și din străinătate.

Artistul a susținut că, potrivit înțelegerii dintre părți, trebuia să primească 50% din beneficiile obținute din exploatarea creațiilor sale, după scăderea cheltuielilor și a investițiilor. În versiunea prezentată judecătorilor, fostul manager și societatea acestuia nu i-ar fi plătit însă drepturile pe care le considera cuvenite.

„Pârâții efectiv au profitat de pe urma sa, realizând sume de bani consistente, fără ca reclamantul să beneficieze de drepturile care i se cuveneau”, se arată în susținerile artistului, reproduse în hotărârea instanței.

Mario Joy a arătat că piesele sale strânseseră zeci de milioane de vizualizări și fuseseră distribuite pe platforme precum YouTube, Spotify și Apple Music. Cu toate acestea, succesul internațional nu s-ar fi reflectat, în opinia sa, și în veniturile pe care le-a primit.

„Fundal sonor pentru site-uri destinate exclusiv adulților”

Cea mai explozivă acuzație făcută de Mario Joy este însă aceea că muzica lui ar fi fost folosită ca fundal sonor în clipuri sau postări de pe site-uri pentru adulți, fapt ce i-a afectat colaborările.

”Pe lângă exploatarea pieselor respective pe platformele media destinate domeniului artistic, conținutul pieselor se regasește ca fundal muzical și pe site-uri cu specific s…..l, fapt care afectează imaginea reclamantului în mediul artistic, fiind perceput ca un artist care crează conținut muzical pentru acest gen de postări online, fapt care îi crează dificultăți privind promovarea, contractarea de spectacole și de parteneriate, întrucat artiștii cu care ar dori să colaboreze sau spectacolele la care dorește să participe nu doresc să fie asociați cu acest gen de conținut media, fiindu-le teamă să nu ajungă în situația sa, respectiv de a reprezemta fundal sonor pentru site-uri destinate exclusiv adulților”, a mai susținut avocatul lui Mario Joy.

Mario Joy a depus la dosar zeci de capturi de ecran în care apăreau femei în ipostaze provocatoare. Fostul manager și firma acestuia au recunoscut că materialele fuseseră publicate pe un canal de YouTube.

Instanța a făcut însă o precizare importantă: materialele prezentate drept conținut de pe site-uri pentru adulți se aflau, în realitate, pe canalul de YouTube administrat de foștii colaboratori. Din hotărâre nu rezultă că piesele ar fi fost vândute unei platforme pentru adulți sau că fostul manager ar fi administrat un asemenea site.

„M-am îmbolnăvit de diabet”

Se pare că tot acest scandal nu i-a afectat doar cariera, ci și sănătatea și viața personală, susține artistul.

„M-am îmbolnăvit de diabet pe fondul supărării și al stresului”, a susținut Mario Joy în acțiunea prezentată instanței.

Cântărețul a mai afirmat că lipsa banilor pe care considera că trebuia să-i primească l-ar fi obligat să amâne momente importante: întemeierea unei familii, apariția copiilor, cumpărarea unei locuințe sau a unei mașini.

„Viața sa personală efectiv nu a existat pe întreaga perioadă a colaborării cu pârâții”, se mai arată în cererea sa.

Artistul a descris anii colaborării drept o perioadă în care trebuia să fie disponibil aproape permanent pentru concerte, înregistrări, interviuri și apariții la radio sau televiziune, unele dintre ele anunțate de pe o zi pe alta.

Fostul manager a scos asul din mânecă

În fața acuzațiilor privind imaginile erotice, Ionuț Bejinariu și compania HAI ÎN ORAȘ SRL au venit cu o apărare care a schimbat direcția procesului.

Aceștia au depus la dosar capturi din videoclipul piesei „Guantanamera”, lansat de Mario Joy după încheierea colaborării. În imagini, cântărețul apărea alături de femei îmbrăcate extrem de sumar. Mesajul apărării a fost simplu: artistul nu poate susține că imaginea sa a fost distrusă prin asocierea cu femei în ipostaze sexy, în condițiile în care a ales ulterior aceeași estetică pentru propriul videoclip.

Argumentul a cântărit greu în ochii înstanței. „Imaginile din videoclipul reclamantului sunt de aceeași natură cu cele postate de pârâți”, a concluzionat judecătorul.

O altă lovitură pentru artist a venit din contractele semnate în perioada colaborării. Judecătorul a constatat că Mario Joy încheiase cu firma fostului manager un contract de producție, management și impresariat artistic, dar și un contract de cesiune și editare.

Prin aceste documente, societatea primise drepturi extinse asupra interpretărilor și creațiilor realizate în timpul colaborării, dar și asupra imaginii, fotografiilor, numelui, logo-ului, mărcii și datelor biografice ale artistului.

Contractul de cesiune prevedea inclusiv dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice folosirea acestor elemente pe întreaga durată de protecție legală.

Tribunalul București a respins integral cererea lui Mario Joy. În locul celor 100.000 de euro solicitați, artistul a fost obligat să achite firmei HAI ÎN ORAȘ SRL suma de 11.838,12 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Apelul în acest caz se va judeca în luna octombrie.

Totodată, fostul manager și firma sa au obținut, în primă instanță, anularea mărcii „MARIO JOY”, înregistrată de artist în 2020. Tribunalul București l-a obligat pe Marius Dumitru Nicula și la plata a 7.838 de lei cheltuieli de judecată, însă decizia din 15 iulie 2026 nu este definitivă și poate fi atacată, de asemenea, cu apel.

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