Mario Joy s-a căsătorit în secret cu iubita lui, după opt ani de relație: ”Au fost doar persoanele apropiate”

Mario Joy s-a căsătorit în secret cu iubita lui, după opt ani de relație. La eveniment au participat doar persoanele apropiate, iar acum artistul a oferit și primele declarații despre ziua specială.

Artistul care a făcut furori în lumea întreagă cu melodia ”California” s-a căsătorit cu aleasa inimii sale. Mario Joy și Mădălina au spus cel mai important ”Da!” din viața lor într-o zi cu totul aparte. Cei doi au ales să-și unească destinele pe 8 mai, ziua în care au împlinit opt ani de relație.

”Pe 8 mai am făcut 8 ani de relație, iar soția mea, acum, a vrut să facem cununia în ziua în care am făcut 8 ani. Au fost doar persoanele apropiate. Părinții mei au lipsit pentru că locuiesc în Germania. Trebuia să avem nunta anul trecut. Și anul acesta am amânat-o pentru la anul. Am avut puține emoții în fața ofițerului stării civile, când ne-a întrebat dacă vrem să fim soț și soție. După un an și ceva am cerut-o în căsătorie”, a declarat Mario Joy la Showbiz Report.

Nunta va avea loc la anul

Momentan, cei doi au făcut doar cununia civilă. Au vrut să facă cununia religioasă anul trecut, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. Așa că au decis să amâne evenimentul pe anul viitor. Nunta este deja organizată până în cele mai mici detalii. Cei doi au stabilit data, au închiriat localul și au angajat un fotograf.

Evenimentul va fi unul grandios cu foarte mulți invitați. Proaspeții însurăței abia așteaptă să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu, dar și să petreacă alături de oamenii dragi fără restricții.