Ce poți păți dacă refuzi să prezinți biletul sau abonamentul într-un autobuz STB. Ce prevede legea, de fapt

Un incident produs într-un autobuz STB din București readuce în discuție obligațiile pe care le au pasagerii atunci când sunt verificați. O femeie este anchetată penal după ce ar fi lovit o controloare care i‑a cerut să prezinte un card de călătorie valabil, iar cazul evidențiază ce prevede legislația și de ce refuzul de a coopera poate duce la consecințe serioase.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au anunțat că au început urmărirea penală împotriva unei femei acuzate de ultraj. Incidentul s‑a petrecut pe 22 iulie 2026, în jurul orei 13:30, într‑un autobuz de pe linia 331, aflat între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle. Conform anchetatorilor, femeia se afla în mijlocul de transport în comun când o controloare i‑a cerut să prezinte un titlu de călătorie valabil.

Ce spune legea când nu vrei să arăţi biletul în STB

Potrivit procurorilor, în acel moment pasagera ar fi reacționat violent și ar fi agresat‑o pe angajata STB.

„La data de 22.07.2026 prin ordonanța procurorului s-a pus în mișcare acțiunea penală față de o inculpată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. (1) C.pen. raportat la art. 193 alin. (1) şi alin. (21) lit. c) C.pen., reținându-se în esență în sarcina acesteia faptul că la data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din sector 1, București, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimații călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței și a părții superioare a corpului (umeri, brațe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deținerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”.

Regulamentele STB prevăd că personalul de control are dreptul să verifice existența unui titlu de călătorie. Dacă un pasager refuză să prezinte biletul sau abonamentul, acesta este considerat că circulă fără documente valabile și poate fi sancționat contravențional.

În mod obișnuit, persoana poate plăti suprataxa de călătorie, iar dacă refuză, controlorii pot solicita intervenția poliției sau jandarmeriei pentru stabilirea identității. Controlorii nu pot legitima forțat și nu pot percheziționa pasagerii, însă pot cere sprijinul autorităților atunci când situația o impune.

Mulţi nu ştiu acest lucru

În cazul de față, ancheta nu vizează simplul refuz de a prezenta cardul, ci presupusa agresare a unei controloare aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Tocmai acest comportament a dus la deschiderea unui dosar penal pentru ultraj și la aplicarea unei măsuri preventive.

Parchetul a anunțat că pe 23 iulie 2026 a fost dispus controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, valabil între 23 iulie și 20 septembrie 2026. Femeia nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorului.

„Ulterior, prin ordonanța procurorului de caz din data de 23.07.2026 s-a dispus luarea față de inculpată a măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând de la data de 23.07.2026 și până la data de 20.09.2026 inclusiv. Totodată în sarcina inculpatei s-a instituit și obligația să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent”.

Dosarul se află în curs de soluționare, iar acuzațiile vor fi analizate în cadrul procedurilor judiciare, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege.

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