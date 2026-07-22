Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale au publicat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 22 iulie 2026, iar datele indică o nouă apreciere a preţului aurului. Metalul preţios continuă trendul ascendent început la începutul lunii, marcând o creştere vizibilă faţă de nivelul raportat anterior.

Potrivit informaţiilor oficiale, gramul de aur s‑a scumpit cu aproximativ 8,4 lei, ajungând la valoarea de 607,9948 lei. Este cea mai ridicată cotă înregistrată după 7 iulie 2026, semn că piaţa metalelor preţioase traversează o perioadă de intensificare, influenţată de evoluţiile internaţionale şi de cererea tot mai mare din partea investitorilor.

Aurul urcă la cel mai ridicat nivel din iulie

În zona valutară, leul românesc a avut o evoluţie mixtă. A reuşit să câştige aproape doi bani în faţa lirei sterline, care a fost cotată la 6,1407 lei, şi a avansat cu circa un ban în raport cu francul elveţian, ajuns la 5,6521 lei. Pe de altă parte, moneda naţională a pierdut aproape un ban în faţa dolarului american, cotat la 4,5931 lei, şi a continuat să cedeze teren în faţa monedei euro, care a urcat la 5,2389 lei.

Evoluţiile din piaţă arată o volatilitate moderată, cu mişcări diferite în funcţie de zona valutară, dar şi cu o presiune constantă pe segmentul metalelor preţioase, unde aurul îşi menţine trendul de apreciere.

CITEŞTE ŞI: Țara din Europa care interzice fumatul pe plajă. E una dintre destinațiile preferate de români

Amendă de 270 de euro pentru turiștii care fac poze în acest oraș din Italia. E una dintre destinațiile preferate de români