Acasă » Știri » Ce a putut să găsească Ramona într-o pungă de mini croissante. Nu s-a mai pomenit așa ceva!

Ce a putut să găsească Ramona într-o pungă de mini croissante. Nu s-a mai pomenit așa ceva!

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 18:54
Obiect în punga de mini croissante/ sursa foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un caz incredibil a ajuns să fie viralizat în mediul online. O tânără din Caransebeș a făcut o descoperire șocantă într-o pungă de mini croissante. Uimită, fata a postat totul pe rețelele de socializare.

Tânăra le-a povestit urmăritorilor ei că s-a dus la supermarket pentru a-și cumpăra o pungă de croissante. Aceasta se afla în mașină atunci când a desfăcut ambalajul și a văzut ce era în interior. Șocată de cele întâmplate, a început să filmeze, iar videoclipul a ajuns rapid în atenția internauților. Mai mult decât atât, nu este primul caz de acest fel.

Ce a găsit o tânără într-o pungă de mini croissante

Fata aduce acuzații serioase companiei de mini croissante. Aceasta susține că ei sunt responsabili pentru obiectul pe care ea l-a găsit. Imediat ce a desfăcut ambalajul a observat în interior chiar un șpaclu. Cu toate acestea, tânăra a explicat că angajații supermarketului nu sunt vinovați, ci producătorii.

Supermarketul nu are nicio vină, de vină sunt cei care le-au produs (a dat numele brandului), a spus ea pe TikTok.

Obiect în punga de mini croissante/ sursa foto: TikTok
Obiect în punga de mini croissante/ sursa foto: TikTok

Nu este un caz singular în România. O altă femeie i-a cumpărat mamei sale o pungă de cafea care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 68 de lei. Atunci când a ajuns acasă cu produsul a descoperit că în interiorul pungii nu se afla cafea, ci boabe de fasole.

Hai să vă povestesc ce am pățit în această seară. Ce credeți că mi-au vândut? De fapt, ce credeți că se află în această pungă? Ar fi trebuit să fie cafea, nu? Că asta scrie pe ea. Ce credeți că este asta, așa după voi? Fasole. Acum cred că vreo săptămână i-am cumpărat mamei mele, eu nu sunt băutoare de cafea, dar mama mea și tatăl meu adoră cafeaua (…) Am zis hai, să-i iau și mamei mele această cafea. A fost în jur de 68 de lei, a povestit aceasta pe TikTok.

VEZI ȘI: Gândaci și mizerie în gențile livratorilor de mâncare. Descoperirea revoltătoare făcută de inspectorii ANPC

A făcut reclamație pentru 35 de bani și a provocat un control ANPC. Amendă uriașă pentru supermarket

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Știri
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Marius Tucă Show începe joi, 23 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
Marius Tucă Show începe joi, 23 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește...
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect fără precedent
Mediafax
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani
Click.ro
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine...
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Digi 24
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
Digi24
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Coșmarul prin care au trecut Alin Oprea și Medana după ce și-au pregătit concediul în Bali: „Am ...
Coșmarul prin care au trecut Alin Oprea și Medana după ce și-au pregătit concediul în Bali: „Am făcut totul pentru a recupera 12.000 de euro”
Marius Tucă Show începe joi, 23 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 23 iulie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Țara din Europa care interzice fumatul pe plajă. E una dintre destinațiile preferate de români
Țara din Europa care interzice fumatul pe plajă. E una dintre destinațiile preferate de români
Valentin Sanfira, primele declarații după ce a fost la un pas de înec în emisiunea lui Nea Mărin: ...
Valentin Sanfira, primele declarații după ce a fost la un pas de înec în emisiunea lui Nea Mărin: ”Am scăpat de moarte milimetric”
Vezi toate știrile