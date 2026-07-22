Ce a putut să găsească Ramona într-o pungă de mini croissante. Nu s-a mai pomenit așa ceva!

Un caz incredibil a ajuns să fie viralizat în mediul online. O tânără din Caransebeș a făcut o descoperire șocantă într-o pungă de mini croissante. Uimită, fata a postat totul pe rețelele de socializare.

Tânăra le-a povestit urmăritorilor ei că s-a dus la supermarket pentru a-și cumpăra o pungă de croissante. Aceasta se afla în mașină atunci când a desfăcut ambalajul și a văzut ce era în interior. Șocată de cele întâmplate, a început să filmeze, iar videoclipul a ajuns rapid în atenția internauților. Mai mult decât atât, nu este primul caz de acest fel.

Ce a găsit o tânără într-o pungă de mini croissante

Fata aduce acuzații serioase companiei de mini croissante. Aceasta susține că ei sunt responsabili pentru obiectul pe care ea l-a găsit. Imediat ce a desfăcut ambalajul a observat în interior chiar un șpaclu. Cu toate acestea, tânăra a explicat că angajații supermarketului nu sunt vinovați, ci producătorii.

Supermarketul nu are nicio vină, de vină sunt cei care le-au produs (a dat numele brandului), a spus ea pe TikTok.

Nu este un caz singular în România. O altă femeie i-a cumpărat mamei sale o pungă de cafea care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 68 de lei. Atunci când a ajuns acasă cu produsul a descoperit că în interiorul pungii nu se afla cafea, ci boabe de fasole.

Hai să vă povestesc ce am pățit în această seară. Ce credeți că mi-au vândut? De fapt, ce credeți că se află în această pungă? Ar fi trebuit să fie cafea, nu? Că asta scrie pe ea. Ce credeți că este asta, așa după voi? Fasole. Acum cred că vreo săptămână i-am cumpărat mamei mele, eu nu sunt băutoare de cafea, dar mama mea și tatăl meu adoră cafeaua (…) Am zis hai, să-i iau și mamei mele această cafea. A fost în jur de 68 de lei, a povestit aceasta pe TikTok.

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