A făcut reclamație pentru 35 de bani și a provocat un control ANPC. Amendă uriașă pentru supermarket

Un supermarket cunoscut din Iași a fost sancționat cu o amendă istorică, după ce un client nu a primit reducerea de 35 de bani afișată la raft pentru un bax de bere. Clientul și-a făcut singur dreptate și a sunat la ANPC.

În astfel de situații, legea din România sancționează aspru operatorii economici care induc în eroare consumatorii. Diferența de 35 de bani de la raft și prețul real de la casa de marcat i-a costat pe reprezentanții unui supermarket din Iași o amendă uriașă.

Există mai multe motive pentru care prețurile de la raft nu sunt actualizare și în sistemul caselor de marcat, fie că este vorba despre neglijența angajaților sau o eroare tehnică, însă indiferent de motiv, clienții au tot dreptul să își facă dreptate pe cale amiabilă sau legală.

Amendă record pentru un gigant retail din Iași

În cazul produselor reduse, magazinul este obligat să le vândă la prețul cel mai mic înscris pe eticheta de la raft. Pentru că nu a primit reducerea de 35 de bani pentru un bax de bere, un ieșean a sunat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a făcut reclamație. Autoritatea Națională a efectuat controale la supermarketul respectiv, iar operatorul economic a fost amendat cu 50.000 de lei.

„În cazul în care operatorul economic refuză această soluţionare amiabilă a acestei neînţelegeri, le recomandăm consumatorilor să apeleze cu încredere către Autoritatea Naţională. Amenzile sunt foarte mari dacă vorbim despre practici înșelătoare, putem merge până în procente din cifra de afaceri. Aceste sume pot fi de ordinul zecilor de mii de lei.”, explică Csaba Bekesi, preşedinte ANPC.

Cazul ieșeanului nu este singular. Zilnic, sute de oameni se confruntă cu situații asemănătoare. Există și cazuri în care clienții au purtat discuții cu personalul direct la casa de marcat, fără a merge mai departe către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), iar problema s-a remediat pe loc.

„Da, au fost situaţii de genul acesta, dar în momentul în care am observat, am vorbit cu persoana de la casă şi s-a rezolvat.”, a spus un client pentru observatornews.ro. „Am păţit de multe ori, da. Când suntem într-o grabă şi nu ne mai uităm la bonuri şi plecăm, constientizăm mai târziu când ajugem acasă.”, mărturiseşte un alt client.

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