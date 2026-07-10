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Răsturnare de situație. Meghan Markle și copiii ar urma să meargă până la urmă în Marea Britanie alături de prințul Harry

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 11:59
Răsturnare de situație. Meghan Markle și copiii ar urma să meargă până la urmă în Marea Britanie alături de prințul Harry
Sursa foto: Profimedia
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Meghan Markle și cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, ar urma să îl însoțească până la urmă pe prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, după ce inițial presa relata că ducesa renunțase la deplasare din motive legate de securitate și cazare.

Potrivit Page Six, care citează surse apropiate cuplului, Meghan și copiii ar urma să călătorească în Regatul Unit, însă ducesa nu ar avea programate apariții publice și nici nu ar participa la evenimentele oficiale din agenda prințului Harry.

Meghan și copiii ar urma să stea departe de evenimentele publice

Recent, în presa britanică au apărut informații potrivit cărora Harry nu ar fi vrut să își aducă copiii în Regat după ce nu le-ar fi fost aprobată cererea de a beneficia de protecție oficială pe perioada șederii.

O sursă a declarat pentru The Guardian că ducele de Sussex era „profund afectat” de această decizie și că nu își dorea ca cei doi copii ai săi „să fie urmăriți de paparazzi oriunde merg, din momentul în care coboară din avion”.

Aceeași sursă a susținut că, în ceea ce privește posibilitatea de a-și aduce copiii în siguranță în Marea Britanie, „dacă Harry va găsi o modalitate de a face acest lucru, o va face”.

Sursele citate de publicația americană susțin că Meghan ar prefera să rămână departe de atenția presei în timpul vizitei, în timp ce Harry își va continua angajamentele oficiale. Informațiile nu au fost confirmate de reprezentanții ducilor de Sussex.

Presa britanică mai scrie că familia ar putea vizita și domeniul Althorp, locul unde este înmormântată prințesa Diana. De asemenea, există speculații potrivit cărora Archie și Lilibet ar putea avea o întâlnire cu regele Charles, însă până în acest moment nu există nicio confirmare oficială.

Posibila schimbare de plan vine după luni în care prințul Harry a susținut că nu își poate aduce familia în Marea Britanie fără garanții privind securitatea. Totodată, relațiile dintre ducii de Sussex și familia regală rămân reci, în ciuda speculațiilor privind o eventuală reconciliere.

Până în prezent, nici reprezentanții prințului Harry și ai lui Meghan Markle, nici Palatul Buckingham nu au comentat informațiile publicate de Page Six.

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