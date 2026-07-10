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Iuliana Beregoi nu renunță la lupta cu Andreea Bostănică: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”

De: Andreea Stăncescu 10/07/2026 | 13:14
Iuliana Beregoi nu renunță la lupta cu Andreea Bostănică: „Vreau ca adevărul să iasă la iveală”
Ce a spus Iuliana Beregoi după ce Andreea Bostanică a câștigat
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Iuliana Beregoi a pierdut definitiv procesul intentat împotriva Andreei Bostănică și este acum obligată să suporte cheltuielile stabilite de instanță. După decizia Tribunalului Iași, care a menținut hotărârea Judecătoriei Iași de a respinge cererea privind emiterea unui ordin de protecție, cântăreața a transmis un mesaj în care a precizat că respectă verdictul, chiar dacă nu este de acord cu acesta.

După hotărârea definitivă pronunțată de Tribunalul Iași, Iuliana Beregoi nu doar că a pierdut procesul privind solicitarea unui ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică, ci a fost obligată și la plata cheltuielilor de judecată. Potrivit deciziei instanței, artista trebuie să achite suma de 15.825,90 lei, reprezentând cheltuielile de judecată din apel, bani care acoperă atât onorariul avocatului, cât și cheltuielile de deplasare.

Iuliana Beregoi a explicat că acceptă decizia instanței, însă este convinsă că adevărul este de partea sa. Ea a susținut că faptele pe care le reclamă nu au fost considerate suficient de grave de judecători, dar a subliniat că nu își pierde încrederea și că va continua demersurile legale în Republica Moldova.

Totodată, cântăreața a transmis că își dorește ca, în cele din urmă, adevărul să iasă la iveală și că nu consideră procesul încheiat din punctul său de vedere.

„Fiecare om are propria viziune, la fel cum și instanța de judecată a avut-o pe a sa. Respect decizia, chiar dacă nu o împărtășesc. Îmi pare rău că tot ceea ce această persoană a făcut împotriva mea nu a fost văzut ca fiind greșit și grav din toate punctele de vedere. Nu sunt supărată, pentru că eu îmi cunosc adevărul. Iar faptul că cineva vede lucrurile diferit de mine nu înseamnă că dreptatea nu este de partea mea. Din februarie și până astăzi s-a văzut clar ce s-a întâmplat. Eu aleg să merg mai departe, cu încredere și demnitate, iar lupta mea pentru dreptate continuă în Republica Moldova. Adevărul nu dispare doar pentru că, uneori, nu este recunoscut din prima”, a declarat Iuliana Beregoi, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Cum a răspuns Andreea Bostanică la mesajul Iulianei Beregoi

La scurt timp, Andreea Bostănică a reacționat public la mesajul rivalei sale. Influencerița i-a amintit că procesul s-a desfășurat în România și a criticat afirmațiile referitoare la continuarea luptei pentru dreptate în Republica Moldova. Ea a interpretat declarațiile Iulianei Beregoi drept o insinuare la adresa sistemului de justiție din România și a susținut că hotărârea instanței trebuie respectată.

Andreea Bostănică a avut un discurs dur la adresa artistei, afirmând că aceasta nu mai poate recurge la alte strategii pentru a evita consecințele deciziei luate de judecători. Conflictul dintre cele două, izbucnit în urmă cu mai multe luni și amplificat după scandalul petrecut într-un restaurant, pare astfel departe de a se încheia.

„Știți vorba aia cu >? Hai să vorbim despre asta! Mesajul tău, după ce s-a aflat că eu am câștigat, iarăși, la judecată a fost: >. Ce vrei să spui tu? Că în România nu este dreptate? România este o țară care ne-a dat atât mie, cât și ție foarte multe oportunități. Mi se pare urât să vorbești așa și să dai astfel de insinuări. În Republica Moldova poate da, o să îți faci talentul, că Moldova e țara minunilor. Știe toată lumea că ai pile. Dreptatea ta știi unde să ți-o faci, cimitiriașo? În cabina de probă, acolo unde îți faci tu talentul cel mai bine. Du-te ți ține perdeaua și fă-ți dreptatea, acolo poate ai șanse”, a transmis Andreea Bostănică, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Iuliana Beregoi, acuzată că are „aere” de vedetă. Ce ar fi făcut la un concert din Piatra Neamț

După scandalul cu Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică face acuzații grave în instanță. Influencerița ar fi fost amenințată: „Mașina va fi incendiată, iar ”fățuca” va avea de suferit”

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