Iuliana Beregoi, acuzată că are „aere” de vedetă. Ce ar fi făcut la un concert din Piatra Neamț

Sâmbătă, 27 iunie, Iuliana Beregoi a susținut un concert la Piatra Neamț în fața unui public numeros, format în mare parte din copii și adolescenți. Finalul spectacolului a declanșat un val de reacții în mediul online, în special din partea unei mămici prezente în public. Aceasta i-a bătut obrazul artistei, acuzând-o de lipsă de profesionalism și „aere” de vedetă.

Imediat după terminarea spectacolului, mama fetiței prezente în public a distribuit pe TikTok o filmare în care „îi bate obrazul” Iulianei Beregoi. Femeia o acuză pe artistă de lipsă de profesionalism și de faptul că nu a interacționat deloc cu copiii care au venit special să o susțină la concert. Ea susține că, imediat după ce s-a terminat programul, artista a fugit de pe scenă și s-a urcat direct în mașină, fără a mai sta de vorba cu fanii.

Iuliana Beregoi, criticată aspru de o mamă din Republica Moldova

”Astăzi am venit cu fetița mea la asa-zisa vedetă a Republicii Moldova, Iuliana Beregoi. Și eu sunt din Republica Moldova. Cu atâta aroganță, cu atâta fițe de pute în urma ei, nici nu s-a oprit să salute publicul care o iubește. Lumea dezamăgită total. A coborât de pe scenă și a alergat direct în mașină. Sărmanii copii, îmi este jele, cum se zice la noi, că au stat și au alergat, au urlat și au strigat și ea ca o ne*****ă și-a șters **** de publicul din Piatra Neamț. Să îți fie rușine. Știi ce înseamnă rușine? Lumea de aici e foarte dezamăgită de tine. O vedetă așa cum te consideri tu nu ar fi procedat cum ai făcut-o tu. Am cunoscut artiști mari ai României și niciunul nu a procedat cum ai procedat tu”, a spus femeia pe TikTok.

În ciuda acuzațiilor venite din partea femeii, care s-au răspândit rapid în mediul online, pe social media au fost distribuite mai multe filmări în care Iuliana Beregoi interacționează cu publicul. Mai mult, la un moment dat, ea coboară de pe scenă și merge prin mulțime. A dat mâna cu zeci de copii și a interacționat direct cu ei preț de câteva minute, după care s-a întors pe scenă pentru a-și continua programul – vezi GALERIA FOTO.

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