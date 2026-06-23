Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat? Gurile rele spun că ar fi luat 3 la Matematică. Cum se apără cântăreața

Examenul de Bacalaureat bate din nou la ușă, iar în aceste zile mii de elevi din România și Republica Moldova își petrec timpul repetând materia, rezolvând teste și încercând să gestioneze emoțiile dinaintea probelor. Pentru mulți dintre ei, diploma de Bacalaureat reprezintă un pas important spre facultate sau spre începutul unei cariere, motiv pentru care perioada dinaintea examenului este una dintre cele mai solicitante din viața de licean.

În același timp, în mediul online reapar și discuțiile despre vedetele de pe rețelele sociale și parcursul lor școlar. Unul dintre cele mai comentate nume rămâne cel al Iulianei Beregoi, artista și creatoarea de conținut din Republica Moldova, care de-a lungul timpului a fost implicată într-o controversă legată de examenul de Bacalaureat.

Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat?

Subiectul a revenit în atenția publicului după ce în spațiul online au fost readuse în discuție informații potrivit cărora rezultatele obținute de artistă la examenul maturității nu ar fi fost cele pe care mulți le-au crezut inițial. Deși în perioada afișării rezultatelor s-a înțeles că examenul ar fi fost trecut cu succes, lipsa unor informații oficiale privind notele a alimentat numeroase speculații.

Controversa a căpătat amploare în anul 2024, când influencerul Alexandru Ciurea a susținut în mediul online că Iuliana Beregoi ar fi obținut nota 3 la proba de Matematică. Potrivit afirmațiilor acestuia, un astfel de rezultat ar fi însemnat nepromovarea examenului de Bacalaureat în Republica Moldova, unde nota minimă necesară pentru promovare este 5 la fiecare probă.

„Sunt mulțumită și fericită, în același timp, că am terminat totul cu bine. Anul acesta a fost o provocare pentru mine. A trebuit să-mi împart timpul între școală și carieră și mă bucur tare mult că mi-a reușit”, a spus Iuliana atunci.

Tot în cadrul acuzațiilor lansate atunci s-a afirmat că artista nu ar fi participat ulterior nici la sesiunea suplimentară destinată candidaților care nu au reușit să promoveze din prima încercare. Aceste informații au fost intens distribuite pe platformele sociale și au generat numeroase dezbateri în rândul internauților.

Până în prezent însă, nu au fost prezentate documente oficiale care să confirme public aceste informații, iar rezultatele examenului de Bacalaureat ale Iulianei Beregoi nu au fost făcute publice.

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