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După scandalul cu Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică face acuzații grave în instanță. Influencerița ar fi fost amenințată: „Mașina va fi incendiată, iar ”fățuca” va avea de suferit”

De: Keva Iosif 18/06/2026 | 05:50
După scandalul cu Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică face acuzații grave în instanță. Influencerița ar fi fost amenințată: „Mașina va fi incendiată, iar ”fățuca” va avea de suferit”
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Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică pare departe de final. Dacă după bătaia din restaurant mulți se așteptau ca spiritele să se calmeze, realitatea este cu totul alta. CANCAN.RO a aflat că războiul dintre cele două tabere a ajuns și în fața judecătorilor, iar în paralel, Andreea Bostănică susține că a fost amenințată cu acid de doi bărbați necunoscuți. Mai mult, influencerița ar fi indicat și persoana despre care bănuiește că s-ar afla în spatele episodului, însă instanța nu a fost convinsă de explicațiile ei.

După bătaia din restaurant, scandalul dintre surorile Beregoi și Andreea Bostănică nu pare deloc să se fi încheiat, ba dimpotrivă, capătă noi dimensiuni.

Potrivit surselor CANCAN.RO, familia Beregoi ar fi cerut ajutorul autorităților, mergând la Tribunalul din Iași, orașul în care își are domiciliul, unde ar fi solicitat un ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică. Se pare că cererea a fost respinsă de judecători, care nu au fost convinși că există un pericol real și imediat, astfel încât măsura să fie justificată.

Telenovela dintre Bostănică și Beregoi nu a convins instanța

Bostănică invocă amenințări, instanța rămâne sceptică

De cealaltă parte, și Andreea Bostănică pretinde că este, de asemenea, în pericol, după ce ar fi primit amenințări din partea a doi bărbați necunoscuți, în timp ce se plimba cu trotineta pe lângă blocul în care locuiește. Însă ”vendeta” o poartă, în acest caz, cu fostul iubit, pe care îl suspectează de intimidări.

”A fost amenințată de doi bărbați necunoscuți ”să nu îl supere pe pârât, să-i restituie mașina”, în caz contrar mașina acesteia va fi incendiată, iar ”fățuca” acesteia va avea de suferit – în sensul că va fi sluțită prin aruncarea unor substanțe corozive, tip acid sulfuric”, susține Bostănică, prin avocat.

Magistrații au remarcat că Andreea Bostănică este o persoană foarte expusă în mediul online, cu mulți urmăritori, și i-au explicat că popularitatea vine la pachet atât cu simpatii, cât și cu antipatii. Însă, ce a contat de fapt, a fost că influencerița nu a depus nicio dovadă a acestei amenințări sau orice altă probă care să demonstreze că este în pericol.

 ”Reclamanta este o persoană cu vizibilitate publică în mediul on line, fiind urmărită și cunoscută de un anumit public, pentru care expunerea acesteia prezintă interes, acest mod de promovare stârnind întotdeauna simpatii și antipatii din partea unui public larg și neidentificabil, dar, din păcate, prezintă în riscuri în viața reală.

Astfel, instanța reține că reclamanta nu arată în concret care sunt motivele pentru care presupune că la baza amenințărilor ar sta pârâtul, în contextul în care persoanele care au abordat-o vorbeau limba română, deși pârâtul nu vorbește limba română, ci doar rusă; nu a arătat că le-a văzut în preajma pârâtului (doi bărbați necunoscuți), nu a depus înregistrările camerelor din ansamblul rezidențial sau orice minim probatoriu, de unde să rezulte că ar fi fost abordată de doi bărbați, nu a făcut dovada că a solicitat verificări cu privire la pătrunderea în ansamblul rezidențial a unor persoane necunoscute (de regulă, complexurile rezidențiale au pază și acces limitat, identificând și legitimând nerezidenții). #### de cele arătate, a presupune că amenințările ar veni din partea pârâtului, în contextul în care acesta nu a căutat-o din luna septembrie 2025”.

”Andreea Bostănică se întâlnea de ceva timp cu un prieten de-al ei din Rusia”

În sala de judecată, Andreea Bostănică a fost pusă față în față cu întrebările incomode legate de episodul în care susține că a fost amenințată de doi bărbați. Răspunsurile influenceriței au stârnit discuții, iar la un moment dat aceasta a fost chiar atenționată de judecători, după un schimb de replici cu avocatul lui Abush:

Avocatul lui Abush: A văzut cineva întâmplarea legată de cei dori bărbați care au amenințat-o?

Andreea Bostănică arată că fratele său i-a văzut, iar mama sa i-a vazut starea când a ajuns acasă.

Avocatul lui Abush: Poate da fratele o declarație în acest sens?

Andreea Bostănică arată că este răcit

Avocatul lui Abush: a fotografiat sau filmat incidentul cu cei doi bărbați?

Andreea Bostănică poarta o discuție în contradictoriu cu avocatul lui Abush referitoare la faptul că i se tot solicită să filmeze sau sa fotografieze evenimentele.

Instanța atrage atenția reclamantei sa nu discute in contradictoriu cu avocatul părții adverse.

La interpelarea instanței, reclamanta arată că cei doi bărbați i-au vorbit în limba română. La interpelarea instanței, reclamanta arată că pârâtul vorbește limba rusă.

Instanța: credeți că ar fi trimis doua persoane vorbitoare de limba română să vă amenințe?

Andreea Bostănică arată că da, deoarece au folosit cuvinte pe care doar ea împreună cu Abush le foloseau.

Avocatul lui Abush: a făcut plângere împotriva celor doi domni, a solicitat camerele de supraveghere din complex?

Andreea arată că a făcut plângere în data de 13.05.2026.

Avocatul Andreei Bostănică, către Abush: În cursul lunii septembrie, când v-ați despărțit de reclamantă, ați avut discuții contradictorii, certuri și ați amenințat-o cu faptul că o să o sluțiți prin aruncarea de acid pe față?

Abush arată că, așa cum a precizat și la dosarul anterior, în septembrie se afla la magazin, când reclamanta si fratele ei au venit la magazin si au început sa îl provoace de fata cu alte persoane, moment in care i-a solicitat sa plece deoarece e casa lui si ei nu sunt bineveniți.

La momentul din septembrie era deja despărțit de reclamantă de ceva timp deoarece ea se întâlnea de ceva timp cu un prieten de-al ei din Rusia”.

CITEȘTE ȘI: Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare. Fostul iubit al șatenei „se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală”

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