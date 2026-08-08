Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean aniversează Nunta de Oțel! Mesajul emoționant transmis de actriță: „Iubirea nu înseamnă doar promisiunile făcute”

Astăzi, 8 august, este o zi specială pentru Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean. Cei doi au împlinit 11 ani de căsnicie, așa că aniversează Nunta de Oțel. Cu această ocazie, actrița a publicat mai multe fotografii de la marele eveniment, pe care le-a însoțit de un mesaj emoționant pentru soțul său.

În anul 2015, Laura Cosoi și Cosmin făceau pasul cel mare și își uneau destinele și în mod oficial. Cei doi au făcut nunta la Iași, la Conacul Polizu, unde au organizat cununia civilă și o petrecere câmpenească în aer liber. Timpul a trecut, iar cuplul a împlinit 11 ani de mariaj.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean aniversează Nunta de Oțel

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună. De-a lungul timpului, cei doi și-au demonstrat că sunt făcuți unul pentru altul și au împreună cinci fetițe. Mariajul lor funcționează cât se poate de bine, iar astăzi au aniversat Nunta de Oțel.

Cu această ocazie, actrița a aruncat o privire pe fotografiile de la nuntă și a postat în mediul online mai multe imagini de la eveniment. De asemenea, pozele au fost însoțite și de un mesaj emoționant, în care Laura Cosoi vorbește la superlativ despre soțul său și despre modul în care acesta se ocupă de familie.

„Nunta de Oțel 🤍 Sunt 11 ani de când ne-am spus „da”, iar între timp viața ne-a dăruit cinci fetițe minunate. Dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că cel mai mare dar nu este doar familia pe care am construit-o, ci faptul că am avut alături omul potrivit cu care să o construiesc. Pentru că partea absolut minunată din călătoria asta cu copiii este și tatăl lor. Îl văd în fiecare zi: în răbdarea cu care ascultă, în felul în care se joacă, în îmbrățișările care alungă orice supărare, în încrederea pe care le-o dă. Îl văd cum crește odată cu ele, cum învață, cum se emoționează, cum se bucură sincer de fiecare etapă. Noi, mamele, vorbim adesea despre cât de intensă este maternitatea. Dar adevărul este că un tată prezent schimbă totul. Face drumul mai ușor, mai frumos și mai plin de sens. Le oferă copiilor rădăcini și curaj, iar mie îmi amintește, în fiecare zi, că nu duc această aventură singură. După 11 ani de căsnicie și cinci fetițe minunate, cred că iubirea nu înseamnă doar promisiunile făcute într-o zi de vară. Înseamnă toate zilele care au urmat. Și recunoștința că partea cea mai frumoasă din povestea noastră este că ele îl au pe el de tată, iar eu îl am pe el alături”, a scris Laura Cosoi, în mediul online.

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Foto: Instagram