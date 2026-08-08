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O gaură neagră „rătăcitoare” surprinsă în timp ce distruge o stea. Inteligența artificială a făcut descoperirea posibilă

De: Diana Cernea 08/08/2026 | 22:10
O gaură neagră „rătăcitoare” surprinsă în timp ce distruge o stea. Inteligența artificială a făcut descoperirea posibilă
Fenomen astronomic spectaculos descoperit de AI, sursa-colaj CANCAN.RO
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Astronomii au surprins pentru prima dată un fenomen extrem de rar: o gaură neagră aflată departe de centrul galaxiei sale, în timp ce sfâșia o stea care s-a apropiat prea mult. Potrivit unui studiu publicat în The Astrophysical Journal Letters, evenimentul a fost identificat cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială, care a detectat un semnal neobișnuit printre sute de mii de observații astronomice.

O gaură neagră „rătăcitoare” distruge o stea

Potrivit NASA, gaura neagră implicată în acest fenomen are o masă de aproximativ un milion de ori mai mare decât cea a Soarelui și se află la circa 750 de milioane de ani-lumină de Pământ. Spre deosebire de majoritatea găurilor negre supermasive cunoscute, aceasta nu se află în centrul galaxiei sale, ci la periferie. Din acest motiv, astronomii o descriu drept o gaură neagră „orfană” sau „rătăcitoare”.

Cercetătorii cred că poziția sa neobișnuită ar putea avea două explicații. Prima ipoteză este că galaxia a trecut prin mai multe fuziuni, iar interacțiunea gravitațională dintre găurile negre centrale a „aruncat-o” pe cea mai ușoară dintre ele la aproximativ 30.000 de ani-lumină de nucleul galaxiei.

Conform studiului, a doua posibilitate este că o galaxie pitică se află încă în proces de contopire cu galaxia principală, iar steaua distrusă s-a apropiat prea mult de propria gaură neagră supermasivă.

Steaua a fost sfâșiată de gravitația uriașă

Fenomenul observat este cunoscut sub numele de tidal disruption event (TDE). Acesta apare atunci când o stea trece suficient de aproape de o gaură neagră supermasivă, iar diferența uriașă de forță gravitațională îi învinge propria gravitație. Steaua este ruptă în bucăți, iar materialul rezultat este atras către gaura neagră, producând o explozie de lumină extrem de intensă. NASA precizează că acesta este primul TDE detectat în câmpul optic atât de departe de centrul galaxiei-gazdă.

Inteligența artificială a observat ceea ce oamenii ar fi putut rata

Evenimentul a fost detectat pentru prima dată în noiembrie 2025, în cadrul programului Zwicky Transient Facility, desfășurat la Observatorul Palomar din California. În fiecare noapte, sistemul înregistrează aproximativ 500.000 de explozii și variații de luminozitate pe cer. Printre acestea, un nou algoritm de inteligență artificială a identificat automat un semnal care semăna cu un eveniment de tip TDE.

„Din combinația tuturor datelor am putut exclude celelalte explicații și am confirmat că este vorba despre un eveniment de distrugere tidală, în ciuda poziției sale neobișnuite”, a declarat Jonathan Carney, doctorand la Universitatea Carolina de Nord din Chapel Hill. Ulterior, observațiile au fost confirmate cu ajutorul telescopului Southern Astrophysical Research (SOAR) din Chile și al satelitului Neil Gehrels Swift Observatory al NASA.

Lumina a depășit strălucirea întregii galaxii

În lungimile de undă ultraviolete, fenomenul a fost atât de intens încât, timp de mai multe luni, a strălucit mai puternic decât întreaga galaxie în care s-a produs. Potrivit NASA, luminozitatea sa a fost echivalentă cu cea a aproximativ 10 miliarde de sori.

Astfel de evenimente sunt extrem de rare. Agenția spațială americană estimează că o stea ajunge suficient de aproape de o gaură neagră supermasivă pentru a fi distrusă doar o dată la aproximativ 100.000 de ani.

O descoperire revoluționară

Până de curând, astronomii căutau aproape exclusiv găuri negre supermasive în centrele galaxiilor. Însă primele observații ale unor evenimente similare produse în afara nucleului galactic au determinat cercetătorii să își extindă căutările. Robert Stein, cercetător la Universitatea Maryland și Centrul Goddard al NASA, consideră că noua metodă ar putea duce la descoperirea mai multor alte găuri negre „rătăcitoare”.

„Căutam aceste evenimente de distrugere a stelelor pentru a identifica găuri negre supermasive invizibile care se deplasează departe de nucleele galaxiilor, unde se găsesc în mod normal. Prin această descoperire, una dintre puținele confirmate până acum, am demonstrat că metoda funcționează și o putem folosi pentru a găsi multe altele”, a declarat cercetătorul.

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