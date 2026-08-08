Adrian Lup își duce soacra pentru prima dată la mare. Femeia nu a mai văzut niciodată litoralul

Adrian Lup, una dintre vocile emblematice de la Radio Zu, i-a pregătit soacrei sale o surpriză de proporții. Femeia nu a fost niciodată la mare, iar crainicul de la radio a organizat în secret o vacanță pe litoral.

Pe lângă activitatea din spatele microfonului de la Radio Zu, Adrian Lup este prezent și în fața camerelor de filmat. Pe social media foarte implicat și împărtășește momentele de zi cu zi cu fanii, fie că este vorba despre conținut video sub formă de vlogging sau pur și simplu elege să arate momentele de relaxare și timpul petrecut alături de familie.

Adrian Lup își duce soacra la mare

Împreună cu soția sa, cei doi au băiețel, pe nume David, de care se ocupă în egală măsură fără niciun ajutor din exterior. Pentru câteva ore de relaxare, în weekend a devenit tradiție ca întreaga familie să meargă în vizită la bunici la țară, adică la socrii prezentatorului. Nu de puține ori, Adrian Lup a fost aspru judecat de comunitatea din online pentru faptul că nu „mișcă un deget” atunci când se duc în vizită la părinții soției sale.

„Am făcut acest clip pentru cei care ne atrag atenția că nu mișcăm un deget când venim la socrii la țară! Da, venim în weekend la țară să ne tragem sufletul pentru ca în timpul săptămânii n-are cine să stea cu David nici măcar 3 secunde. Eu și Alexandra ne ocupăm de el! Iar când venim la socrii, nu mișcăm un deget… ei își fac treburile gospodărești și se ocupă și de David în mare parte din timp!”, a fost mesajul lui Adrian Lup, pe Facebook.

Pentru a reduce la tăcere criticile celor care l-au judecat, dar și pentru a-și face soacra fericită, el s-a gândit să-i facă acesteia o surpriză de proporții. Deoarece mama soției sale nu a fost niciodată la mare, Adrian a decis ca în acest an să îi planifice o vacanță de neuitat pe litoralul românesc.