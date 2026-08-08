Ce afacere pregătește în secret Alexia Eram. În timp ce imperiul tatălui s-a prăbușit, fiica intră în joc!

În familia Esca-Eram, o ușă se închide, dar alta pare că se deschide larg. În timp ce Alexandre Eram a văzut cum afacerea construită în aproape trei decenii ajunge în faliment, fiica lui nu pare deloc speriată de domeniul care i-a dat mari bătăi de cap tatălui. Ba chiar dimpotrivă! Alexia Eram a făcut discret o mutare care arată că are planuri serioase, iar CANCAN.RO a găsit urmele chiar în documentele oficiale.

Până nu demult, soțul Andreei Esca avea unul dintre cele mai cunoscute businessuri românești din industria de beauty. SONYA MOD SA, compania din spatele brandului Melkior, fusese construită încă din 1997 și ajunsese să opereze magazine, distribuție, școli de make-up și manichiură, dar și un magazin online care, în vremurile bune, genera încasări de până la 80.000 de euro lunar.

Povestea s-a întors însă la 180 de grade încă din perioada pandemiei. Firma a intrat în insolvență apoi în 2024, după ce acumulase datorii de peste 8,7 milioane de lei, iar ulterior procedura a ajuns la faliment. Alexandre Eram pierdea astfel businessul pe care încercase ani la rând să îl țină în picioare (mai multe detalii puteți citiAICI).

Și exact aici apare surpriza descoperită de CANCAN.RO. În timp ce afacerea tatălui trecea prin cea mai grea perioadă din istoria ei, Alexia Eram își pregătea propria mutare. Nu prin compania lui Alexandre Eram, ci prin MARGOT PRODUCTION SRL, firma sa.

Alexia vrea să joace tare pe ”terenul” tatălui său

Compania Alexiei a depus la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci o cerere pentru înregistrarea mărcii „Alexia”.

Cu alte cuvinte, în timp ce tatăl încerca să salveze o companie de cosmetice ajunsă în dificultate, fiica își securiza propriul nume tocmai pentru a putea fi folosit în aceeași industrie.

Iar lucrurile nu s-au oprit la simpla depunere a unei cereri. OSIM a publicat marca „Alexia” pe lista cererilor admise la înregistrare, tot pentru cosmetice și rujuri. Ceea ce înseamnă că, în mare secret, Alexia pune bazele unei noi afaceri.

Alexia nu este deloc străină de zona de cosmetice. În 2019, chiar Melkior îi propunea să creeze un produs care să-i poarte numele. Așa apărea Matte Liquid Lipstick Alexia, pentru care tânăra participa la alegerea culorii, texturii, parfumului și ambalajului. Produsul a fost comercializat sub formula Melkior x Alexia.

De data asta, dacă totul merge conform planului, Alexia ar putea lua de la zero exact drumul pe care tatăl ei a fost nevoit să-l abandoneze.

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