Județul din România unde salariile au crescut cel mai mult. A depășit Bucureștiul și Clujul

Salariile din România au continuat să crească în ultimul an, însă ritmul majorărilor diferă semnificativ de la un județ la altul. În timp ce, la nivel național, avansul salariului mediu net a fost unul moderat, de 3,5%, există un județ care s-a remarcat printr-o evoluție mult peste media țării, fiind singurul care a înregistrat o creștere de peste 10% într-un interval de un an.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, Sibiu este județul cu cea mai mare majorare a salariului mediu net în aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025. Veniturile angajaților au crescut cu 10,2%, cel mai mare avans din România. Pe următoarele poziții în clasamentul creșterilor salariale se află Galați, cu un plus de 7,6%, urmat de Timiș, unde salariile au urcat cu 6,7%, Mehedinți, cu 6,5%, și Ilfov, cu o creștere de 6,3%.

Deși au cele mai mari salarii din țară, Bucureștiul și Clujul nu au înregistrat cele mai spectaculoase majorări. Capitala rămâne lider la nivelul salariului mediu net, care a ajuns la 7.631 de lei în aprilie 2026, însă creșterea anuală a fost de 3,9%, apropiată de media națională.

Clujul, aflat pe locul al doilea în clasamentul salariilor, a consemnat un avans de doar 2%, în timp ce Timișul, al treilea județ după nivelul câștigurilor, a avut una dintre cele mai consistente creșteri.

În ce domenii poți câștiga mai mulți bani

În ceea ce privește domeniile de activitate, cele mai mari salarii continuă să fie oferite în sectoarele cu un grad ridicat de specializare și valoare adăugată. Industria extracției petrolului brut și a gazelor naturale ocupă primul loc, cu un salariu mediu net de peste 15.400 de lei. Urmează sectorul IT, unde veniturile medii depășesc 14.200 de lei, în ciuda restructurărilor din ultimul an.

Salarii cuprinse, în medie, între 12.000 și 13.500 de lei sunt înregistrate și în domenii precum administrarea fondurilor private de pensii, prelucrarea țițeiului, telecomunicațiile și tehnologia informației.

La polul opus se află sectoarele în care activitatea presupune, în general, muncă necalificată sau unde marjele de profit sunt mai reduse. Cele mai mici salarii medii nete sunt înregistrate în acvacultură, asistență socială și industria serviciilor, în special în hoteluri și restaurante. La nivel național, câștigul salarial mediu brut a ajuns în aprilie la 9.700 de lei, ceea ce corespunde unui salariu mediu net de 5.843 de lei, cu 3,5% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

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