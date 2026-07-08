Acasă » Știri » Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu

Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu

De: David Ioan 08/07/2026 | 14:04
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pensionarii vor primi pensiile pe card mai devreme în luna iulie, deoarece ziua obișnuită de plată, 12 ale lunii, cade într-o duminică, iar băncile nu operează plăți în weekend. Casa de Pensii nu a comunicat oficial schimbarea, însă data virării a fost ajustată pentru a evita întârzierea.

Pentru cei aproximativ 2.500.000 de beneficiari care primesc pensia pe card, banii vor intra în conturi pe 10 iulie, într-o zi de vineri, și nu pe 12 sau 13 iulie. Toate plățile vor fi procesate în aceeași zi.

Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu

Pentru pensionarii din străinătate, transferurile către conturile Citibank sunt programate între 19 și 22 iulie. Dacă pensia trebuie redirecționată către o altă bancă, procesarea poate dura încă două-trei zile până la intrarea efectivă a banilor.

Cei care primesc prima pensie vor avea banii livrați prin poștă în intervalul 13-15 iulie, urmând ca ulterior plata să fie făcută pe card. Tot prin poștă, în aceeași perioadă, vor ajunge și sumele pentru pensionarii care au primit decizii de recalculare în luna iunie. Restanțele, dacă există, sunt așteptate să fie achitate în lunile următoare.

Casa de Pensii ajustează plățile

Creșterile rezultate din Mica Recalculare sunt estimate la 100-200 de lei. Un pensionar a confirmat că majorarea poate fi mai mare în cazul celor care au avut perioade lungi de lucru în acord.

„Am avut 15 ani de acord global și mi-au mărit pensia cu 240 lei. În cei 15 ani am avut salariu în funcție de cât am realizat în fiecare lună”, a explicat acesta.

CITEŞTE ŞI: Când intră pensiile în iulie 2026, de fapt. Banii vor fi virați pe card mai devreme

Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Știri
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și…
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Știri
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Adevarul
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
Click.ro
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 ...
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția
Vezi toate știrile