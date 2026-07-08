Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu

Pensionarii vor primi pensiile pe card mai devreme în luna iulie, deoarece ziua obișnuită de plată, 12 ale lunii, cade într-o duminică, iar băncile nu operează plăți în weekend. Casa de Pensii nu a comunicat oficial schimbarea, însă data virării a fost ajustată pentru a evita întârzierea.

Pentru cei aproximativ 2.500.000 de beneficiari care primesc pensia pe card, banii vor intra în conturi pe 10 iulie, într-o zi de vineri, și nu pe 12 sau 13 iulie. Toate plățile vor fi procesate în aceeași zi.

Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu

Pentru pensionarii din străinătate, transferurile către conturile Citibank sunt programate între 19 și 22 iulie. Dacă pensia trebuie redirecționată către o altă bancă, procesarea poate dura încă două-trei zile până la intrarea efectivă a banilor.

Cei care primesc prima pensie vor avea banii livrați prin poștă în intervalul 13-15 iulie, urmând ca ulterior plata să fie făcută pe card. Tot prin poștă, în aceeași perioadă, vor ajunge și sumele pentru pensionarii care au primit decizii de recalculare în luna iunie. Restanțele, dacă există, sunt așteptate să fie achitate în lunile următoare.

Casa de Pensii ajustează plățile

Creșterile rezultate din Mica Recalculare sunt estimate la 100-200 de lei. Un pensionar a confirmat că majorarea poate fi mai mare în cazul celor care au avut perioade lungi de lucru în acord.

„Am avut 15 ani de acord global și mi-au mărit pensia cu 240 lei. În cei 15 ani am avut salariu în funcție de cât am realizat în fiecare lună”, a explicat acesta.

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