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Trump anunță ruperea acordului cu Iranul. Declarații dure: „Sunt oameni bolnavi”

De: David Ioan 08/07/2026 | 15:17
Trump anunță ruperea acordului cu Iranul. Declarații dure: „Sunt oameni bolnavi”
Trump anunță ruperea acordului cu Iranul. Declarații dure: „Sunt oameni bolnavi” Foto: Shutterstock
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Președintele american Donald Trump a transmis că înțelegerea provizorie dintre Statele Unite și Iran nu mai are efecte, afirmând că Washingtonul nu mai intenționează să continue discuțiile cu Teheranul.

Declarațiile apar într-un context tensionat, marcat de escaladarea confruntărilor din Orientul Mijlociu și de schimburi repetate de atacuri între cele două părți. Vă recomand să verificați informațiile și din surse de încredere.

Trump anunță ruperea acordului cu Iranul

Întrebat dacă acordul de încetare a ostilităților mai este valabil, liderul american a răspuns tranșant.

„Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei”, a spus Donald Trump, marcând o ruptură clară față de discuțiile anterioare.

Trump a continuat cu un atac verbal dur la adresa conducerii iraniene, folosind un limbaj extrem de critic.

„Sunt gunoaie. Sunt oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni bolnavi. Din punctul meu de vedere, este doar o pierdere de timp să am de-a face cu ei”, a declarat acesta, accentuând deteriorarea relațiilor bilaterale.

Anunțul privind încetarea acordului survine după noi lovituri americane asupra unor obiective iraniene, operațiuni lansate ca reacție la atacurile asupra petroliere aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol. Tensiunile din zonă au amplificat îngrijorările privind securitatea maritimă.

Declarații dure: „Sunt oameni bolnavi”

În același timp, administrația de la Washington a revocat licența care permitea Iranului să exporte petrol în baza memorandumului provizoriu. Companiile implicate au primit termen până la 17 iulie pentru finalizarea tranzacțiilor deja începute, măsură ce a generat reacții rapide pe piețele energetice.

Impactul deciziei s-a reflectat imediat în evoluția cotațiilor petrolului, care au crescut cu peste 3%, pe fondul temerilor legate de posibile blocaje în Strâmtoarea Ormuz și de extinderea conflictului regional. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile, având în vedere importanța strategică a zonei.

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a confirmat că forțele SUA au lansat o serie de atacuri asupra unor ținte iraniene, susținând că acestea reprezintă un răspuns la loviturile asupra navelor comerciale cu echipaje civile. Operațiunile militare sporesc presiunea asupra regiunii.

La rândul lor, autoritățile iraniene au anunțat că au ripostat. Gardienii Revoluției au declarat că au vizat zeci de obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, folosind rachete și drone în cadrul unei operațiuni coordonate. Schimburile de atacuri indică o escaladare periculoasă.

Declarațiile lui Donald Trump, alături de noile confruntări militare, amplifică incertitudinea privind evoluția situației din Orientul Mijlociu. Comunitatea internațională urmărește cu îngrijorare riscul extinderii conflictului și efectele sale asupra piețelor energetice și stabilității globale.

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