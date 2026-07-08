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BANCUL ZILEI | Am ajuns iar săraci cum eram pe vremuri

De: David Ioan 08/07/2026 | 15:41
BANCUL ZILEI | Am ajuns iar săraci cum eram pe vremuri
BANCUL ZILEI | Am ajuns iar săraci cum eram pe vremuri
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă te va da pe spate. Pe ideea „obiceiurile vechi mor greu”, s-a găsit singurul lucru care ne lipseşte din „Epoca de Aur”. Când vei citi, vei râde în hohote.

Am ajuns iar săraci cum eram pe vremuri. Economie la curent, la gaz, la mâncare, la combustibil facem cum făceam și atunci. Dacă ne bagă și Dallas de la 8 seara, îmi retrăiesc copilăria.

Alte bancuri amuzante

Un turist în România

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist. Trec pe lângă Guvern:

– Ce este clădirea asta așa mare?

– Este palatul Guvernului, domnule!

– Și în cât timp a fost construit?

– Cam în 10 ani!

– Mult timp! La noi era gata în 2 ani. Știți că noi avem o tehnologie mai avansată.
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:

– Clădirea asta ce e?

– Este sediul Primăriei, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în juma de an!

– Mult… la noi era gata în 2-3 luni.

Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:

– Oooooo, dar ce e clădirea asta? La care taximetristul:

– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!

Concediu

– Nu ești român adevărat dacă nu îți iei concediu de odihnă să faci treabă acasă și concediu medical să mergi în concediu.

Căsătoria cu gemene

– Spuneți instanței de ce doriți acest divorț , a spus judecătorul.

-Ei bine, domnule judecător , a început Dan, din când în când, cumnata mea venea în vizită… și pentru că ea și soția mea sunt gemene identice, uneori ajungeam să fac dragoste cu ea din greșeală…

-Hmmm …totuși, cu siguranță trebuie să fie unele diferențe între cele două femei, spuse judecătorul… fixându-l pe Dan cu privirea.

– Exact, domnule judecător. De aceea și vreau divorțul… !!!!!!

Discuție între două prietene

Două prietene:
– Soțul meu vorbește-n somn, al tău nu?
– Al meu e mai parșiv, doar zâmbește!

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