Este miercuri, iar cel mai bun mod de a întâmpina această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, am câștigat o croazieră în jurul lumii.

– Ești sigur, Ștrulă? Să nu fie vreo escrocherie.

– Nu este!

– Dacă zici tu.. Dar unde este îmbarcarea?

– Mare noroc am avut. Este chiar aici, în Petroșani.

Alte bancuri amuzante

Nevasta versus ChatGPT

– Cât face 2+3?

– 2 + 3 = 5

– Soția mea spune ca 6.

– Poate soția ta glumește sau încearcă să te tachineze un pic! Din punct de vedere matematic, 2 + 3 este 5. Dar, dacă are vreo logică ascunsă sau un context special în care rezultatul e 6, poate ar merita să întrebi cum a ajuns la acel răspuns. S-ar putea să fie o poveste amuzantă!

– Dar soția mea mereu are dreptate.

– Atunci, clar 2 + 3 = 6! Dacă soția ta are mereu dreptate, cine sunt eu să contest? În viață, unele adevăruri sunt mai importante decât matematica!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la service

Bulă își duce BMW-ul în service.

– V-am adus BMW-ul să-l verificați!

– Dar ce are?

– Nu știu, face un zgomot ciudat.

– Domnule Bulă, este pornită semnalizarea.

– Este pornită ce?

VEZI ȘI: BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială

BANCUL ZILEI | „Iubi, să știi că am spart oglinda laterală”