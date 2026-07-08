Zodiile care intră într-o etapă decisivă. O alegere le poate schimba complet planurile

A venit luna iulie, iar odată cu căldura intensă și zilele însorite vin și vești minunate pentru patru semne zodiacale. Prima jumătate a anului a fost epuizantă, dar aceasta este o lună foarte bună, care are ceva nou de oferit. Potrivit astrologilor, aceste semne zodiacale se vor simți de parcă ar fi în vârful lumii. Lucruri bune ne așteaptă în această vară, iar de la noi depinde să profităm la maximum de această energie extrem de pozitivă.

În iulie 2026, cosmosul intră într-o fază decisivă de realiniere karmică și de avans rapid. Așteaptă-te la progrese semnificative, realizări importante în carieră și vindecare emoțională profundă, pe măsură ce planetele trec în mișcare directă, iar axele astrologice suferă schimbări majore. Zodiile care se confruntă cu cele mai mari transformări sunt: Scorpion, Vărsător, Leu și Gemen.

SCORPION

Chiar ai muncit din greu, Scorpionule. Ai depus eforturi considerabile și, în sfârșit, a sosit momentul ca oamenii să-ți recunoască meritele. Poate că nu cauți recunoaștere, dar cu siguranță te simți bine când o primești.

Acum abordezi cariera dintr-o perspectivă a abundenței, iar această mentalitate te va ajuta să treci la următorul nivel de succes. Fii autentic și amintește-ți că meriți lucruri mărețe. Luna iulie nu este momentul să fii pe grabă, deoarece nu vei face decât să blochezi energia pozitivă să intre în orbita ta.

VĂRSĂTOR

Spre sfârșitul lunii va avea loc o Lună Plină încărcată emoțional în semnul tău. Deși acest lucru poate părea înfricoșător, este de fapt benefic. Când Luna Plină din Vărsător va răsări pe 29 iulie, vei putea să-ți canalizezi emoțiile într-un mod creativ. Luna aceasta ai ocazia să creezi ceva cu adevărat special. Te eliberezi de orice rigiditate și adopți o atitudine mai jucăușă. Acest lucru ar putea deschide calea către relații mai interesante, mai ales odată cu sosirea sezonului Leului.

LEU

Ar fi ciudat să nu fie pe această listă cei născuți în zoadia Leu, având în vedere că Jupiter se află acum în semnul lor. S-ar putea ca aceasta să fie o lună minunată pentru tine, Leu, dar lucrurile vor deveni și mai bune pe măsură ce vara avansează și sezonul tău începe pe 22 iulie.

Cu Soarele în semnul tău, vei fi în centrul atenției, iar asta este exact cum îți place. Mercur retrograd îți aduce câteva provocări și îți cere să depășești orice cicluri toxice care continuă să apară în viața ta. Nu va fi ușor, dar nu e nimic ce nu poți gestiona. Cu planeta norocului și a abundenței în Leu, nimic nu-ți poate estompa strălucirea în acest moment. Atitudinea ta pozitivă persistă mereu.

GEMENI

Viața ți s-a părut cam stagnantă în ultima vreme și nu poți să nu te simți neliniștit. Fiind un semn de aer mutabil, nu-ți place să stai locului prea mult timp. Din fericire, luna iulie îți aduce exact ceea ce ai nevoie. Pregătește-te să fii mult mai ocupat și să începi să acționezi în direcția a ceea ce îți dorești să urmărești.

Nu-ți fie teamă să-ți propui lucruri mărețe. Ești dispus să explorezi, să încerci lucruri noi, să îți depășești limitele, de a concura. Chiar dacă îți faci un dușman ici-colo, vei fi, în mare parte, perceput ca fiind suficient de amuzant și de fermecător încât să te afli în grațiile majorității oamenilor.

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