Cristina Demetrescu nominalizează zodia care poate ajunge în pragul divorțului zilele următoare: „Dorința de libertate poate crea tensiuni”

Astroloaga Cristina Demetrescu a anunțat zodia care ar putea ajunge în pragul divorțului în perioada următoare. Potrivit previziunilor sale, influențele astrale din această săptămână pot provoca tensiuni majore în viața de cuplu, iar pentru unii nativi, problemele ignorate până acum riscă să explodeze. Relațiile vor fi puse la încercare, iar unele decizii luate în grabă pot schimba complet viitorul.

Astroloaga a spus că perioada este una atipică, marcată de evenimente neașteptate și răsturnări de situație. Planurile pot fi date peste cap de la o zi la alta, iar lucrurile care păreau sigure pot lua o turnură complet diferită.

„Avem conjuncția Uranus–Marte, care este în zodia Gemeni. Se pot întâmpla tot felul de lucruri. Este o săptămână cu multe surprize, având în vedere că zodia Gemeni guvernează și învățământul. Nu prea ies socotelile, ca să zic așa. Dacă ne împrietenim cu invizibilul și lăsăm o mică marjă, fără să mergem doar după grile, atunci da, este o perioadă în care lucrurile se pot întoarce la 180 de grade. Este o perioadă în care se dă totul peste cap”, a spus astroloaga.

Zodia care ar putea divorța zilele următoare

Zodia vizată de avertisment este Taurul. Deși astrele îi aduc oportunități importante în plan profesional, acestea pot crea dezechilibre serioase în viața personală. Dorința de afirmare și obiectivele legate de carieră riscă să lase relația pe locul doi, iar de aici până la conflicte puternice nu mai este decât un pas.

Cristina Demetrescu a explicat faptul că mulți Tauri vor avea tendința să amâne planurile de familie pentru a profita de șansele care apar în carieră. Tocmai această alegere poate genera tensiuni greu de gestionat, mai ales în cuplurile în care există deja nemulțumiri.

„Taurul este o zodie mai lentă față de multe alte zodii și acum s-ar putea să vină foarte multe în capul Taurului, dar de bine. Sunt niște oportunități care au legătură și cu viața personală, și cu viața profesională, iar Taurul are tendința de a condiționa. «Nu facem excursii acum, că am o oportunitate profesională» sau «Nu facem copil, că trebuie să dau un examen». Taurii sunt sfătuiți să nu lase cariera să le afecteze viața personală. Dorința de libertate poate crea tensiuni. Ambițiile profesionale nu trebuie să îi determine să sacrifice o relație importantă sau timpul petrecut cu familia. Lucrurile se vor așeza la momentul potrivit, iar răbdarea le va aduce beneficii”, a spus astroloaga.

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