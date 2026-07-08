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Te-a sunat un nou creditor? Nu face această greșeală! Ce trebuie să faci din primul minut

De: Maria Iancu 08/07/2026 | 16:42
Te-a sunat un nou creditor? Nu face această greșeală! Ce trebuie să faci din primul minut
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Telefonul sună. La celălalt capăt al firului, cineva îți spune că are de discutat cu tine despre o datorie. Instinctul e să închizi telefonul sau să blochezi numărul, crezând că problema va dispărea. Lucrurile stau exact invers. Specialiștii spun că primele zile sunt cele mai importante și pot face diferența dintre o situație rezolvată simplu și una care se complică inutil.

Ce faci când te caută noul creditor?

Faptul că ai fost contactat de un nou creditor nu înseamnă că urmează automat executarea silită. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să citești cu atenție notificarea primită. Acolo vei găsi informații despre cine este noul creditor, ce sumă ai de achitat și cum poți lua legătura cu reprezentanții companiei. Apoi ia legătura cu ei. Este o oportunitate să negociezi rate în funcție de buget și chiar să beneficiezi de campanii promoționale.

Nu ignora telefonul. Chiar te poate ajuta

Din teamă sau rușine, mulți români evită orice discuție. În realitate, primul contact este și momentul în care ai cele mai multe opțiuni. „Îi oferim clientului nostru toate informațiile de care are nevoie. Ușa este deschisă pentru negocieri și soluții personalizate. Cu cât dialogul începe mai devreme, cu atât rezolvarea este mai simplă”, explică Monica Cabăț, Manager Colectare Digitală, KRUK România.

Ce se întâmplă dacă alegi să nu faci nimic

Pe scurt, poți ajunge să plătești mai mult și te poți trezi cu conturile blocate, pentru că problema nu dispare. Dacă nu există niciun dialog și nu este găsită o soluție, cazul poate ajunge în etapa juridică, unde apar costuri suplimentare și proceduri mai complicate. „În etapa juridică apar cheltuieli suplimentare și consecințe care ar putea fi evitate printr-un dialog început la timp. Cei mai mulți dintre clienții care ajung în Etapa Juridică și-ar fi putut rezolva situația mult mai simplu dacă ar fi discutat cu noi încă din Etapa Amiabilă”, spune Roxana Ciobanu, Manager Colectare Etapă Juridică, KRUK România.

Vestea bună: poți rezolva multe lucruri direct de pe telefon

Nu mai este nevoie să mergi la ghișeu sau să pierzi ore întregi la telefon. Astăzi, multe dintre operațiuni pot fi făcute online. Poți verifica valoarea datoriei și istoricul plăților, poți face o plată sau poți analiza variantele disponibile pentru achitarea acesteia, totul din platformele digitale puse la dispoziție de creditor.

Cele 5 lucruri pe care trebuie să le faci imediat

Dacă primești o notificare de la noul creditor:

  • citește documentul până la capăt;
  • verifică cine este noul creditor și suma datorată;
  • cere explicații dacă ai nelămuriri;
  • analizează-ți bugetul înainte să faci o promisiune de plată;
  • folosește platformele online pentru a-ți urmări și gestiona datoria.

Cele 5 lucruri pe care să NU le faci

  • Nu oferi datele cardului prin telefon
  • Nu oferi CNP-ul prin telefon
  • Nu face plăți către un număr de telefon în Revolut
  • Nu oferi seria și numărul de buletin prin telefon
  • Nu ignora semnalele unei suspiciuni de fraudă și contactează creditorul prin canalele oficiale

O datorie poate apărea în viața oricui, iar primul pas spre rezolvare este să afli exact ce opțiuni ai. Citește notificarea, verifică informațiile și discută direct cu creditorul prin canalele oficiale. Cu cât reacționezi mai repede, cu atât ai mai multe șanse să găsești o variantă de plată potrivită pentru bugetul tău și să eviți costuri sau complicații suplimentare.

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