Legionella la Metrorex. Cum se manifestă infecția cu această bacterie

În urma inundațiilor de la stația de metrou Victoriei 2, un angajat Metrorex a fost contaminat cu legioneloză, cunoscută drept boala legionarilor. Ce este și care sunt simptomele specifice bolii?

După inundațiile de săptămâna trecută de la stația de metrou Victoriei 2, o femeie – în vâstă de 40 de ani – angajată Metrorex, a fost infectată cu bacteria legionella. Reamintim că stația de metrou Victoriei 2 a fost închisă pe 1 iulie, după ce – din cauza furtunilor – au avut loc inundații pe peron și la nivelul căii de rurale, circulația în zonă fiind suspendată până la finalizarea lucrărilor. În peste 24 de ore de intervenție, o parte dintre angajați Metrorex, pompieri și echipe de la ISU București-Ilfov, au lucrat neîntrerupt pentru evacuarea apei de la metrou. Aproximativ 7 milioane de litri de apă au fost extrași din subteran.

Ce este legioneloza și cum se manifestă infecția

Sindicatul Metrorex a anunțat că o angajată, care a lucrata miercuri (1 iulie), joi și vineri, fost infectată cu bacteria legionella. Potrivit observatornew.ro, este vorba despre o femeie de aproximativ 40 de ani, care a fost internată duminică (5 iulie) la Institutul de Boli infecțioase „Matei Balș” din București. Angajata s-ar fi prezentat la spital cu simptome de răceală.

Legioneloza este boala provocată de bacteria legionella, care poate duce la o formă severă de pneumonie. Bacteria se dezvoltă în mediu acvatic și se înmulțește în ape cu temperaturi cuprinse între 20 și 45 de grade Celsius. Contaminarea se produce prin inhalarea vaporilor sau a picăturilor fine de apă contaminate. De asemenea, bacteria se găsește și în sistemele de aer condiționat și tunurile de răcire, în instalațiile de apă caldă și dușuri, în jacuzzi și fântâni arteziene.

La pacienții contaminați, simptomele apar în 2-10 zile de la infectare, iar printre cele mai frecvente simptome se numără: febră mare, frisoane, diaree, dureri de cap, dureri musculare, dificultăți de respirație, tuse seacă, dureri în piept, probleme digestive sau stări de confuzie.

Legioneloza nu este transmisibilă între oameni și nu este considerată contagioasă. Probabilitatea de îmbolnăvire este mai mare la persoanele vârstnice, la fumători sau foști fumători, precum, la persoanele cu sistem imunitar slăbit și la persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice. Tratamentul necesită internarea în spital și administrarea de antibiotice specific.

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