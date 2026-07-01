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Incendiu la metrou, pe Magistrala 2, după furtuna din București! Călătorii au fost evacuați de urgență

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 16:18
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Incendiu la metroul din București, la doar câteva ore după haosul provocat de ploile torențiale. După ce circulația de pe Magistrala 1 a fost afectată de infiltrațiile și acumulările de apă apărute în urma furtunii de marți seară, un nou incident a avut loc în rețeaua de transport subteran. De această dată, un incendiu izbucnit pe Magistrala 2, în stația Universitate, a dus la intervenția de urgență a pompierilor și la restricții temporare de circulație.

UPDATE Circulaţia metroului a fost reluată la Universitate: „Începând cu ora 16.20 defecțiunea apărută la stația de metrou Universitate a fost remediată de către personalul Metrorex. Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfăşoară normal”,  se arată în comunicatul Metrorex.

Defecțiunea s-a produs la un izolator al șinei a treia, componentă esențială pentru alimentarea cu energie electrică a trenurilor. Umiditatea ridicată acumulată în urma fenomenelor meteorologice din ultimele ore ar fi favorizat apariția problemei tehnice. La scurt timp după producerea incidentului, din zona respectivă a început să iasă fum, ceea ce a determinat oprirea circulației și aplicarea măsurilor de siguranță.

Incendiu la stația Universitate din Capitală

Incidentul s-a produs în apropierea unui tren aflat în stația Universitate, care urma să își continue traseul spre Piața Unirii. Din motive de securitate, călătorii aflați în garnitură au fost evacuați, iar în stație s-au creat momente de agitație și îngrijorare în rândul pasagerilor.

Pentru limitarea efectelor și remedierea situației, pompierii și echipele tehnice au intervenit de urgență la fața locului. În perioada intervenției, trenurile au circulat cu restricții, pe un singur fir, ceea ce a provocat întârzieri și modificări temporare în programul obișnuit.

Reprezentanții companiei de transport subteran au precizat că problema a fost cauzată de un fenomen tehnic generat de condițiile de umiditate. Totodată, sistemele de ventilație din stație au fost activate pentru eliminarea fumului și a mirosului persistent.

„Metrorex informează că astăzi, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată o defecțiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum. La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă. Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat!”, a transmis Metrorex.

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