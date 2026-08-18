Dezvăluiri despre problemele de sănătate ale lui Hayden Panettiere înainte de moarte. „Îi era greu să-și miște picioarele”

Hayden Panettiere s-ar fi confruntat cu probleme serioase de sănătate în lunile care au precedat moartea sa. Un apropiat al actriței a dezvăluit că aceasta a avut dureri puternice de spate și, la un moment dat, ajunsese să aibă dificultăți chiar și în a-și mișca picioarele.

Problemele de sănătate ale lui Hayden Panettiere

Erick Orellana, hairstylistul și unul dintre prietenii apropiați ai actriței, a povestit pentru Page Six că Panettiere s-a confruntat cu probleme de sănătate la începutul acestui an.

Orellana a spus că actrița suferea de dureri de spate „foarte severe”, iar problemele i-au afectat inclusiv mobilitatea.

„La un moment dat, îi era chiar greu să-și miște picioarele”, a povestit acesta.

Hayden Panettiere a fost văzută în cârje

Problemele de mobilitate ale actriței au fost observate și în public. În luna martie, Panettiere a fost fotografiată pe aeroportul LAX din Los Angeles în timp ce folosea cârje. Potrivit lui Orellana, situația ei s-ar fi îmbunătățit ulterior, iar actrița părea să se recupereze.

Un alt apropiat al lui Panettiere a declarat pentru Page Six că actrița părea obosită în perioada respectivă. Sursa a pus acest lucru inclusiv pe seama programului său și a faptului că Panettiere obișnuia să stea trează până târziu.

Aceeași persoană a susținut că actrița se confrunta uneori cu anxietatea și lua medicamente pentru această problemă, despre care afirma că îi puteau afecta ocazional vorbirea.

Nu se știe dacă problemele de sănătate au legătură cu moartea

Dezvăluirile despre starea de sănătate a actriței apar după moartea acesteia, însă nu există deocamdată informații oficiale care să lege problemele de spate sau dificultățile de mobilitate cu decesul acesteia.

Raportul preliminar al autopsiei nu a identificat semne de traumă care să fi contribuit la moartea lui Panettiere. Cauza și modalitatea decesului nu au fost încă stabilite, iar autoritățile așteaptă rezultatele unor analize suplimentare.

Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă duminică, 16 august, într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud. Echipajele de urgență au încercat să o resusciteze, însă actrița a fost declarată moartă la ora 14:32. Avea 36 de ani și era cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, dar și pentru aparițiile din filme precum „Remember the Titans”, „Scream 4” și „Scream VI”.

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