Vladimir Klitschko spune că bijuteriile lui Hayden Panettiere ar fi fost vândute la amanet. Ce s-a întâmplat după moartea actriței

Vladimir Klitschko spune că bijuteriile lui Hayden Panettiere ar fi fost vândute la amanet. Ce s-a întâmplat după moartea actriței
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Vladimir Klitschko spune că bijuteriile lui Hayden Panettiere ar fi fost vândute la amanet. Ce s-a întâmplat după moartea actriței
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Vladimir Klitschko susține că mai multe bunuri care i-au aparținut fostei sale logodnice, Hayden Panettiere, ar fi fost vândute la un amanet după moartea actriței. Fostul campion mondial la box a apelat la instanță pentru a obține autoritatea de a administra temporar interesele patrimoniale ale fiicei lor și pentru a putea încerca să recupereze bunurile dispărute.

Klitschko a făcut noile afirmații într-un document depus pe 5 octombrie în instanță, în cadrul demersurilor privind averea lăsată de Hayden Panettiere, potrivit Entertainment Weekly.

Fostul boxer susține că a aflat că o persoană din afara familiei, care ar fi avut anterior legături cu actrița, ar fi vândut unui amanet bunuri care îi aparțineau acesteia. Printre obiectele respective s-ar fi aflat și bijuterii.

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Sursa foto: Profimedia

Amanetul ar fi refuzat să ofere informații despre obiectele respective în lipsa unei solicitări din partea autorităților. În documentele depuse în instanță, reprezentanții lui Klitschko avertizează că bunurile rămase ar putea fi vândute sau transferate înainte de a putea fi recuperate.

„Petentul a fost informat și crede că o persoană din afara familiei, care a avut anterior legături cu Hayden, a vândut unui amanet anumite obiecte care îi aparțineau lui Hayden și despre care se crede că includeau bijuterii. Amanetul a refuzat să ofere informații specifice despre obiecte în lipsa unei solicitări din partea autorităților. În absența unei astfel de intervenții, există un risc real și continuu ca orice alte obiecte rămase, inclusiv bijuterii despre care se crede că i-au aparținut lui Hayden, să fie vândute, transferate sau să devină în alt mod imposibil de recuperat”, se arată în document.

Vladimir Klitschko a apelat la instanță

Klitschko ceruse anterior instanței să îi permită să reprezinte interesele patrimoniale ale fiicei sale și a lui Hayden Panettiere, Kaya, în vârstă de 11 ani.

Potrivit documentelor judiciare, actrița ar fi murit fără să lase un testament, iar Kaya este considerată singura sa moștenitoare legală.

În noul document, avocații fostului campion mondial cer ca autoritatea acordată lui Klitschko să îi permită inclusiv să contacteze poliția și să ia măsurile necesare pentru recuperarea bunurilor despre care susține că au dispărut.

Klitschko afirmă, de asemenea, că anumite persoane ar fi avut acces la conturile de e-mail ale fostei sale logodnice și că unele mesaje ar fi fost șterse. Instanța nu s-a pronunțat încă asupra solicitării sale.

Sursa foto: Profimedia

Hayden Panettiere a murit la numai 36 de ani

Hayden Panettiere a murit pe 16 august 2026, la vârsta de 36 de ani. Actrița, cunoscută pentru rolurile din producții precum „Heroes” și „Nashville”, a fost găsită moartă în locuința sa din Los Angeles.

Moartea sa a fost declarată accidentală. Potrivit medicului legist, aceasta a fost provocată de efectele toxice combinate ale mai multor substanțe, printre care și fentanil.

Klitschko și Panettiere au început o relație în 2009 și s-au logodit ulterior. Fiica lor, Kaya, s-a născut în 2014. Cei doi s-au despărțit în 2018.

După despărțire, Kaya a locuit în principal alături de tatăl său în Europa. În urma morții actriței, Klitschko a început demersurile judiciare pentru protejarea intereselor patrimoniale ale fiicei lor.

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