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Vladimir Klitschko, mesaj emoționant după moartea lui Hayden Panettiere. Ce îi promite fiicei lor

De: Daniel Matei 18/08/2026 | 13:33
Vladimir Klitschko, mesaj emoționant după moartea lui Hayden Panettiere. Ce îi promite fiicei lor
Sursa foto: Profimedia
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Fostul campion mondial la box Vladimir Klitschko a reacționat după moartea lui Hayden Panettiere, fosta sa parteneră și mama fiicei lor, Kaya. Astăzi, autoritățile din America au publicat raportul preliminar al autopsiei actriței.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, ucraineanul a spus că familia trece printr-o perioadă de „șoc și durere profundă” și a descris-o pe actriță drept o persoană importantă în viața sa, chiar dacă cei doi nu mai formau un cuplu.

„Nimic nu va șterge timpul petrecut împreună sau locul pe care l-a avut în viețile noastre”, a transmis Klitschko.

 

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Klitschko i-a transmis apoi un mesaj direct fiicei lor, Kaya, în vârstă de 11 ani, promițându-i că va vorbi întotdeauna cu respect despre mama ei și se va asigura că aceasta își va aminti cine a fost Hayden Panettiere. Cei doi au început relația în 2009, s-au logodit în 2013 și au devenit părinții lui Kaya în 2014, înainte de a se despărți în 2018, potrivit PEOPLE.

Raportul preliminar al autopsiei lui Hayden Panettiere

Apar noi informații despre ultimele ore din viața lui Hayden Panettiere, după moartea neașteptată a actriței la doar 36 de ani. Panettiere a călătorit în Carolina de Sud cu o zi înainte de deces, iar raportul preliminar al autopsiei efectuate de medicul legist nu a identificat semne de traumă care să fi contribuit la moartea sa.

Actrița din „Heroes” și „Nashville” a murit duminică, 16 august, în Greenville, Carolina de Sud. Panettiere fusese găsită inconștientă într-o locuință în care se afla temporar, iar echipajele de urgență au încercat fără succes să o resusciteze. A fost declarată moartă la ora 14:32.

Potrivit The Hollywood Reporter, autopsia a fost efectuată luni, 17 august. Biroul medicului legist din comitatul Greenville a anunțat că nu au fost descoperite semne de traumă care să fi contribuit la deces. Cauza și modalitatea morții nu au fost însă stabilite și rămân în așteptarea unor investigații suplimentare.

Ce a stabilit medicul legist

Rezultatele preliminare nu au indicat semne de traumă care să fi contribuit la moartea lui Panettiere. Autoritățile au precizat însă că acesta nu este rezultatul final al anchetei.

„Nu au fost găsite semne de traumatism, care ar fi putut contribui la deces. Cauza şi modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilite în urma unei analize mai aprofundate şi a unor analize suplimentare”, a anunţat luni, într-un comunicat, biroul medicului legist din Greenville, Carolina de Sud, unde a fost găsit trupul actriţei.

Potrivit comunicatului, Panettiere se afla în stop cardio-respirator la momentul la care serviciile specializate au sosit la locuinţa situată în complexul rezidenţial Judson Mill Lofts din Greenville, în urma unui apel de urgenţă.

Anterior, în apelul la 911 făcut după ce actrița a fost găsită inconștientă, dispeceratul a fost informat despre o posibilă supradoză și un stop cardiac. Această informație provine însă din apelul de urgență și nu reprezintă cauza oficială a morții.

Hayden Panettiere a devenit cunoscută la nivel mondial datorită rolurilor din „Heroes” și „Nashville”. În ultimii ani, actrița vorbise public despre problemele prin care trecuse și despre procesul său de recuperare, inclusiv în memoriile lansate în 2026, „This Is Me: A Reckoning”.

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