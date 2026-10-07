Unul dintre medicii Familiei Regale a fost găsit mort! Poliția a arestat deja un suspect

Un medic care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsit mort în propria locuință. Hannah Cain, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de tratarea membrilor Casei Regale atunci când aceștia se aflau la Sandringham și ar fi tratat inclusiv membri importanți ai familiei, printre care Regina Camilla.

Hannah Cain, cunoscută profesional drept Dr. Hannah Terry, a fost găsită moartă în locuința sa din Dersingham, Norfolk, în primele ore ale zilei de 4 octombrie, scrie Daily Mail. Localitatea se află în apropierea domeniului Sandringham, reședința privată a Familiei Regale britanice.

Soțul medicului a fost pus sub acuzare

Poliția din Norfolk a anunțat că Mark Cain, în vârstă de 45 de ani, din Dersingham, a fost pus sub acuzare pentru uciderea lui Hannah Cain.

Serviciile de urgență au fost chemate la o locuință din localitate în jurul orei 02:20, pe 4 octombrie. Femeia a fost găsită moartă la fața locului.

Mark Cain a fost arestat în aceeași zi. El a fost apoi pus sub acuzare pentru crimă și urmează să apară în fața instanței pe 7 octombrie. Poliția a precizat că investigațiile privind circumstanțele morții femeii continuă.

Hannah era medic de familie și lucra la Grimston Medical Centre. Cabinetul se află la câțiva kilometri de Sandringham și are de mult timp legături cu Familia Regală, potrivit presei britanice.

Hannah Cain era mamă a trei copii

Medicul era și mamă a trei copii. Potrivit relatărilor apărute în presa britanică, în noaptea în care aceasta a murit în locuință s-ar fi aflat mai mulți copii, veniți pentru o petrecere în pijamale. După intervenția serviciilor de urgență, copiii ar fi fost preluați de părinții lor.

Moartea medicului a provocat numeroase reacții în comunitatea locală. Grimston Medical Centre a anunțat că unitatea urma să rămână închisă temporar, fără a oferi alte detalii.

Poliția nu a făcut publice toate circumstanțele în care a murit Hannah Cain, iar ancheta este în desfășurare. Autoritățile au cerut persoanelor care dețin informații relevante pentru investigație să contacteze poliția.

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