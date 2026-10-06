Regele Charles nu își va proteja fratele de repercusiunile din dosarul Epstein. Fostul prinț Andrew, ținta unor noi presiuni din SUA

Regele Charles nu își va proteja fratele de repercusiunile din dosarul Epstein. Fostul prinț Andrew, ținta unor noi presiuni din SUA
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Regele Charles nu își va proteja fratele de repercusiunile din dosarul Epstein. Fostul prinț Andrew, ținta unor noi presiuni din SUA
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Regele Charles nu ar intenționa să intervină pentru a-și proteja fratele de eventualele consecințe ale scandalului Jeffrey Epstein, în timp ce presiunile asupra fostului prinț Andrew cresc și în Statele Unite.

Surse apropiate Palatului susțin că Regele Charles este hotărât să păstreze distanța față de problemele juridice ale fratelui său și nu intenționează să se opună unor eventuale demersuri ale autorităților americane, relatează RadarOnline.

Poziția descrisă de sursele publicației este în concordanță cu declarațiile publice făcute anterior de monarh. După ce Andrew a ajuns în atenția autorităților britanice în legătură cu dosarul Epstein, Charles a transmis că „legea trebuie să-și urmeze cursul”.

Noi presiuni asupra fostului prinț Andrew din Statele Unite

Presiunile vin acum și din Congresul american. Republicanul Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților, cere publicarea a aproximativ trei milioane de pagini suplimentare din documentele legate de Jeffrey Epstein.

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Massie susține că autoritățile americane nu ar trebui să se limiteze la publicarea documentelor, ci să investigheze și eventualele persoane care ar fi participat la infracțiunile comise de finanțist.

Congresmanul l-a indicat explicit și pe Andrew, susținând că fostul prinț ar trebui să răspundă în fața autorităților americane pentru presupuse infracțiuni sexuale comise în Statele Unite.

Surse citate de RadarOnline susțin că, dacă autoritățile americane ar face demersuri oficiale în privința lui Andrew, acesta nu ar trebui să se aștepte ca fratele său să folosească poziția monarhiei pentru a-l proteja.

„Charles a spus foarte clar că legea trebuie să-și urmeze cursul. Nu va exista nicio intervenție regală dacă autoritățile americane vor decide să acționeze”, a afirmat o sursă citată de publicație.

Sursa foto: Profimedia

Problemele juridice ale lui Andrew continuă și în Marea Britanie

Noile presiuni din Statele Unite vin într-un moment în care Andrew se confruntă cu probleme și în Marea Britanie.

Fostul prinț a fost arestat în februarie 2026 și audiat timp de aproximativ 12 ore sub suspiciunea de abuz în serviciu, într-o anchetă legată de informațiile apărute în dosarele Epstein. Ulterior, a fost eliberat, ancheta continuând.

Recent, Andrew a inițiat o acțiune în justiție împotriva Thames Valley Police, contestând legalitatea mandatelor care au permis percheziționarea Royal Lodge și a unei proprietăți de pe domeniul Sandringham.

Sursa foto: Profimedia

Ancheta britanică a fost declanșată după apariția unor documente care ar indica faptul că Andrew i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații sensibile în perioada în care îndeplinea rolul de reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții.

Regele Charles a retras în ultimii ani privilegiile și rolurile oficiale ale fratelui său, iar Andrew nu mai îndeplinește atribuții publice în cadrul Familiei Regale.

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