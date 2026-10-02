O moarte misterioasă, readusă în atenție de documentele lui Jeffrey Epstein. Ce dezvăluie un e-mail din 2011

O moarte misterioasă, readusă în atenție de documentele lui Jeffrey Epstein. Ce dezvăluie un e-mail din 2011
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Sursa foto: Profimedia
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Moartea unei femei din Ohio, survenită în urmă cu zece ani în circumstanțe care nu au fost pe deplin elucidate, a revenit în atenție după descoperirea unor e-mailuri legate de Jeffrey Epstein. Mesajele arată că finanțistul urmărea, în 2011, evoluția unui dosar în care era implicată familia acesteia.

Flora Cafaro, o filantroapă din Ohio, a murit în 2016, la vârsta de 58 de ani, în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Potrivit RadarOnline, femeia a fost găsită inconștientă în baia casei, iar pompierii au constatat că suferise arsuri și inhalase fum.

Circumstanțele exacte ale morții nu au fost stabilite. Ancheta privind incendiul a fost închisă fără ca autoritățile să poată determina cu certitudine cauza acestuia.

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Acum, un schimb de e-mailuri din 2011 scoate la iveală faptul că Jeffrey Epstein era interesat de un caz în care apărea familia Cafaro.

Foto: Profimedia

Ce arată e-mailurile lui Jeffrey Epstein

Mesajele arată că Martin G. Weinberg, avocatul care l-a reprezentat timp îndelungat pe Epstein, îi transmitea finanțistului informații despre evoluția unui dosar de corupție din Ohio.

Într-unul dintre e-mailuri, Weinberg îl informa pe Epstein că situația ar putea avea un deznodământ favorabil. Ulterior, avocatul l-a informat pe Epstein că dosarul în care era implicată familia Cafaro fusese închis.

Documentele arată că Epstein urmărea evoluția cazului, însă nu explică motivul interesului său și nici natura exactă a legăturii sale cu familia Cafaro.

Flora Cafaro fusese implicată în dosarul respectiv încă din 2010. Cazul viza acuzații de corupție și presupuse nereguli legate de activitatea unor membri ai influentei familii Cafaro din Ohio.

Jeffrey Epstein

Moartea Florei Cafaro a rămas neelucidată

Cinci ani după schimbul de e-mailuri, Flora Cafaro a fost găsită în locuința sa în timpul incendiului care avea să îi provoace moartea.

Investigatorii nu au stabilit în mod definitiv cum a început incendiul, iar cazul a fost închis fără determinarea unei cauze clare.

Noile documente nu conțin dovezi că Jeffrey Epstein ar fi avut vreo implicare în moartea femeii. Ele arată doar că, în 2011, finanțistul urmărea prin intermediul avocatului său evoluția dosarului în care apărea familia Cafaro.

Epstein a murit în august 2019, în închisoarea Metropolitan Correctional Center din New York, în timp ce aștepta să fie judecat pentru acuzații federale de trafic sexual. Moartea sa a fost declarată oficial ca fiind sinucidere.

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