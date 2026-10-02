El este Cosmin, tânărul de 23 de ani care a murit electrocutat la muncă. Tragedia s-a petrecut în Botoșani

El este Cosmin, tânărul de 23 de ani care a murit electrocutat la muncă. Tragedia s-a petrecut în Botoșani
Cosmin/ sursa foto: social media
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Miercuri, 30 septembrie, un tânăr în vârstă de 23 de ani a murit electrocutat la locul de muncă. Tragedia a avut loc în Botoșani, dar acesta era originar din Iași. Familia și apropiații lui Cosmin încă sunt în stare de șoc. 

Cosmin avea 23 de ani și toată viața înainte. Acesta a murit la locul de muncă, în comuna Albești din Botoșani. Tânărul lucra la o rețea electrică, iar atunci când a atins firele, s-a electrocutat.

Bărbatul originar din Iași s-a părbușit la pământ și oamenii din zonă au apelat numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

„În ciuda eforturilor susținute, care s-au întins pe parcursul a mai bine de o oră, organismul tânărului nu a răspuns, colegii fiind nevoiți să declare decesul la fața locului”, a spus medicul primar Liviu Stan, coordonator în cadrul dispeceratului SJA Botoșani.

El este Cosmin, tânărul de 23 de ani care a murit electrocutat la muncă

Accidentul mortal a avut loc miercuri, 30 septembrie, în comuna Albești din Botoșani. Cosmin, în vârstă de 23 de ani, era angajat la o firmă care schimbă rețeaua electrică, iar atunci când a atins firele de la rețeaua de distribuție la care lucra, s-a prăbușit pe loc la pământ.

În acel moment, cei din apropiere, martorii oculari la tragedie au chemat imediat echipajele medicale. Ajunși rapid la fața locului, au încercat să îl salveze, însă tot ce au putut face a fost să constate decesul pentru tânărul originar din Iași.

„Din păcate foarte tânăr…Schimba rețeaua electrică acolo”, a declarat un localnic pentru BotoșaniNews.

Anchetă în cazul lui Cosmin

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

În acest caz, ancheta urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs tragedia, dar și dacă victima purta echipamentul de protecție corespunzător. Un alt caz asemănător a avut loc tot în luna septembrie, de această dată vorbim despre un tânăr de 20 de ani, care s-a stins prin electrocutare în Italia.

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