Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov vor fi chemați la unitățile militare începând de luni, 5 octombrie. Convocările au loc în cadrul exercițiului de mobilizare „MOBEX București – Ilfov 26”, care se desfășoară în perioada 5-12 octombrie 2026. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, obiectivul este verificarea pregătirii populației pentru apărare, iar exercițiul nu înseamnă declararea unei stări de mobilizare.

„MOBEX București – Ilfov 26” verifică modul în care sunt aplicate procedurile prevăzute pentru o eventuală mobilizare. Exercițiul urmărește și modul în care unitățile își completează efectivele cu personal și resursele necesare. MApN spune că astfel de exerciții sunt organizate periodic, pe timp de pace. În cadrul exercițiului sunt implicate structuri ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Participă, de asemenea, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Cine va fi chemat și ce trebuie să facă rezerviștii

O parte dintre rezerviștii din București și Ilfov, incluși în planurile de mobilizare, vor primi ordine de chemare. Documentele sunt înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Fiecare rezervist trebuie să se prezinte la unitatea indicată în ordin. Prezența nu presupune însă participarea pe întreaga perioadă a exercițiului. Rezerviștii vor merge la unitate timp de o singură zi, la data menționată în ordin.

La sosire, aceștia trec prin procedurile de primire și echipare. Sunt verificate documentele și este stabilită încadrarea fiecărui rezervist. Urmează instructajul privind regulile de securitate și protecția informațiilor. Rezerviștii pot trece și prin evaluări medicale și psihologice.

În funcție de programul unității, aceștia participă la activități specifice de pregătire. Printre acestea se pot număra instruirea practică și familiarizarea cu armamentul.

Programul exercițiilor MOBEX poate include activități de instruire specifice. În cadrul unor astfel de exerciții, rezerviștii au participat inclusiv la ședințe de tragere. Pregătirea poate include instrucție sanitară, comunicații, protecție CBRN și activități tactice. Sunt vizate și activități specifice armei și specialității.

La finalul zilei, rezerviștii predau echipamentul primit și părăsesc unitatea militară. Aceștia primesc o adeverință care atestă participarea. Documentul poate fi prezentat angajatorului pentru justificarea absenței. Potrivit MApN, angajatorii trebuie să acorde o zi de concediu suplimentar plătit rezerviștilor salariați. Participarea la exercițiile de evaluare a rezervei reprezintă o obligație prevăzută de legislație. Rezerviștii convocați trebuie să respecte data și locul menționate în ordinul de chemare. Neîndeplinirea obligațiilor poate atrage sancțiuni contravenționale, în condițiile legii.

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