O situație alarmantă a fost raportată în regiunea Irkutsk din Rusia! 189 de persoane au fost internate după ce ar fi intrat în contact cu o tânără decedată. Femeia, în vârstă de 27 de ani, ar fi murit după ce s-a infectat cu ciumă pulmonară. Autoritățile verifică acum toate persoanele care ar fi putut intra în contact cu ea.

Potrivit informațiilor apărute, cele 189 de persoane suspectate au fost internate în două spitale. 12 dintre acestea au fost transferate la institutul specializat în combaterea ciumei. Unele persoane prezintă simptome, însă infectarea lor nu a fost confirmată până în acest moment. Autoritățile încearcă să identifice și contactele recente ale celor internați.

Cum ar fi ajuns tânăra să se infecteze cu ciumă

Potrivit informațiilor, se pare că victima era angajată a institutului de combatere a ciumei. Una dintre ipotezele luate în calcul este legată de o călătorie de serviciu în Buriatia. În acea zonă, la granița cu Mongolia, fusese raportat un focar de infecție. O altă ipoteză este mult mai gravă și vizează chiar activitatea din laborator. Conform acestei variante, tânăra ar fi spart accidental o eprubetă cu bacteria periculoasă. Incidentul s-ar fi produs în timp ce colecta material biologic pentru diagnosticare.

Pe 29 septembrie, aceasta a fost internată în spitalul din Șelehov. Avea simptome asemănătoare pneumoniei și a fost conectată la un ventilator. Două zile mai târziu însă, starea ei s-a agravat, iar tânăra a decedat. Ulterior, angajații clinicii au fost izolați, iar unitatea medicală a fost închisă.

Autoritățile ruse au convocat o ședință de urgență

Guvernatorul regiunii, Igor Kobzev, a convocat o ședință extraordinară. La întâlnire a participat și șefa Rospotrebnadzor, Anna Popova. Oficialii au analizat informațiile privind infectarea unui locuitor cu o „infecție deosebit de periculoasă”. Toate persoanele considerate contacte au fost plasate imediat sub supraveghere medicală.

„Toate persoanele cu care a intrat în contact au fost plasate sub supraveghere medicală. Până în prezent, acestea nu prezintă niciun simptom al bolii, iar rezultatele analizelor de laborator sunt negative”, a transmis Igor Kobzev.

În paralel, autoritățile continuă testarea persoanelor suspecte și monitorizarea celor care au intrat în contact cu acestea.

Ciuma poate fi tratată, dar forma pulmonară se poate transmite între oameni

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis. Boala are trei forme principale: bubonică, pulmonară și septică. Cel mai frecvent, oamenii se infectează prin mușcăturile puricilor infectați. Aceștia transmit bacteria după ce au intrat în contact cu rozătoare bolnave. Forma pulmonară prezintă însă un risc suplimentar. Aceasta se poate transmite de la o persoană la alta prin intermediul căilor respiratorii.

Ciuma este tratabilă atunci când este identificată și tratată la timp. În Rusia, ultimul caz raportat datează din 2016. Atunci, un băiat în vârstă de 10 ani s-a îmbolnăvit după ce a jupuit o marmotă. Bacteria ar fi pătruns printr-o leziune a pielii. Copilul a primit tratament la timp și a supraviețuit.

În prezent, focare naturale de ciumă continuă să existe în Mongolia. În 2023, autoritățile mongole au identificat 137 de focare naturale în 17 regiuni, iar unele dintre acestea se află în apropierea graniței cu Rusia.

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