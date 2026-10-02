Shivon Zilis, mărturisire emoționantă despre Elon Musk după despărțire: „L-am iubit mai mult decât viața însăși”

Relația complicată dintre Elon Musk și Shivon Zilis a ajuns la final, iar despărțirea pare că a fost una bruscă. Femeia care i-a dăruit patru copii a făcut primele declarații despre ruptură, dar și despre ce a însemnat această relație pentru ea. Este pentru prima oară când Shivon Zilis vorbește deschis despre legătura cu miliardarul.

După ce au apărut mai multe speculații legate de despărțirea celor doi, cea mai puternică dovadă a separării fiind faptul că Elon Musk nu o mai urmărește pe platforma X, Shivon Zilis a confirmat totul. Aceasta a făcut o postare emoționantă în care a anunțat despărțirea, dar în care a și vorbit despre relația pe care a avut-o cu celebrul miliardar.

Shivon Zilis confirmă despărțirea de Elon Musk

Într-o postare pe X, Shivon Zilis a mărturisit că despărțirea a fost una bruscă, fără ca nimic să prevestească finalul lungii lor relații. Deși suferă, femeia a avut doar cuvinte măgulitoare despre Elon Musk și legătura dintre ei.

Aceasta a mărturisit că a fost fericită lângă miliardar și mereu a încercat să îl facă și pe el să se simtă iubit și înțeles cu adevărat.

„Este greu ca într-o singură săptămână și fără niciun avertisment să treci de la starea de îndrăgostită la cea în care trebuie să renunți, dar uneori așa stau lucrurile. Mă simt fericită că am avut ocazia să-i arăt lui Elon cum este să fii înțeles profund, ocrotit și iubit în liniște, cu stabilitate și blândețe. Având în vedere natura tumultuoasă a primilor săi ani de viață, sufletul său adesea chinuit și cât de mult luptă pentru umanitate, am vrut ca el să simtă cea mai profundă și stabilă formă de iubire pe care o poate oferi această lume. Inima îmi este plină știind că am reușit să fac asta și sper ca acest lucru să lase un efect pozitiv de durată”, a scris Shivon Zilis, în mediul online.

„L-am iubit mai mult decât viața însăși”

În mesajul ei, Shivon Zilis nu s-a ferit să își exprime sentimentele și a admis că despărțirea a adus multă suferință pentru ea. Aceasta a mărturisit că îl iubește foarte mult pe miliardar și că alături de cei patru copii pe care îi au împreună a încercat să îi ofere acestuia o familie adevărată.

De asemenea, Shivon Zilis și-a încheiat mesajul spunând că speră ca relația dintre ea și Elon Musk să se transforme acum în una de prietenie și împreună să îi crească pe cei patru copii pe care îi au.

„Noi am fost întotdeauna spațiul lui de siguranță. Un loc în care toți eram nespus de bucuroși să îl vedem și care era mereu plin de fericire și iubire, nu de război – în contrast cu existența lui altfel militantă (o pauză necesară de pe câmpul de luptă, unde își putea reîncărca inima și sufletul înainte de a pleca din nou). Am adorat să fiu acel loc de siguranță, calm și iubire — și m-am bucurat nespus să îi readuc zâmbetul pe buze atunci când era la pământ. Îmi va lipsi enorm. L-am iubit mai mult decât viața însăși, iar el m-a învățat cât pentru o sută de vieți și mi-a umplut paharul cu sens, așa că pierderea este mare. Din fericire, am creat patru mici iubiri minunate ale vieții mele. Sunt dincolo de cuvinte de recunoscătoare pentru copiii noștri, iar ei fac ca fiecare zi să fie cea mai frumoasă din viața mea! Sper din tot sufletul și mă rog ca el și cu mine să putem fi buni prieteni și să ne creștem copiii frumos împreună. Sufăr, dar țin enorm la E și voi fi mereu alături de el, dorindu-i fericirea. Drum bun și succes, Elon, lumea este norocoasă să te aibă”, a mai scris Shivon Zilis.

Relația complicată dintre Elon Musk și Shivon Zilis

Relația dintre Elon Musk și Shivon Zilis a fost ținută pentru multă vreme departe de lumina reflectoarelor. Deși publicul a aflat abia în anul 2022 de legătura celor doi, se pare că aceștia erau implicați într-o relație romantică încă din anul 2016.

Relația celor doi a fost făcută publică abia în anul 2022, când s-a aflat că Musk și Zilis aveau împreună gemeni, născuți cu un an înainte. Într-o declarație recentă, Shivon Zilis a spus că decizia de a avea copii împreună a fost luată spre sfârșitul lui 2020, după ce miliardarul i-ar fi spus că ar fi dispus să fie donatorul de spermă.

Elon Musk și Shivon Zilis au împreună patru copii. Primii au fost gemenii Strider și Azure, născuți în 2021. În anul 2024 a venit al treilea copil al cuplului, o fetiță pe nume Arcadia. Iar în anul 2025 a apărut pe lume și al patrulea copil, un băiat pe nume Seldon Lycurgus.

Shivon Zilis a fost vreme de aproape un deceniu alături de Elon Musk și a lucrat pentru companiile sale. Aceasta a studiat economia și filosofia la Yale și a lucrat de-a lungul timpului la IBM, Bloomberg și Bloomberg Beta. În prezent, este una dintre persoanele importante din echipa Neuralink, compania lui Musk specializată în interfețe creier-computer.

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