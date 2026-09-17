Mama lui Elon Musk dezvăluie că doarme în garaj când își vizitează fiul. De ce consideră acest lucru „un lux”

Mama lui Elon Musk dezvăluie că doarme în garaj când își vizitează fiul. De ce consideră acest lucru „un lux”
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Sursa foto: Profimedia
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Maye Musk, mama lui Elon Musk, a dezvăluit că atunci când își vizitează fiul la Starbase, în Texas, doarme într-un garaj sau pe o saltea așezată direct pe podea. Deși fiul său este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, femeia în vârstă de 78 de ani spune că nu are nicio problemă cu condițiile în care stă atunci când îl vizitează pe fondatorul SpaceX.

Maye Musk a vorbit despre modul în care privește confortul și luxul, explicând că experiențele dificile prin care a trecut au făcut-o să aibă o perspectivă diferită asupra lucrurilor materiale, potrivit RadarOnline.

Ea susține că nu are nevoie de condiții speciale atunci când merge la Starbase, orașul din Texas unde se află facilitățile companiei SpaceX.

Sursa foto: Profimedia

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Maye Musk: „Este un lux”

Maye spune că este mulțumită atât timp cât are un loc în care să doarmă și un acoperiș deasupra capului.

„Dacă am o canapea sau o saltea pe podea, atunci sunt bine. Să dormi pe podea, să ai un acoperiș deasupra capului. Este un lux”, a declarat ea.

Nu este pentru prima dată când mama lui Elon Musk vorbește despre condițiile în care stă atunci când își vizitează fiul în Texas. În 2022, Maye dezvăluia că doarme într-un garaj când ajunge la baza SpaceX.

Ea explica la vremea respectivă că în apropierea unui loc de unde sunt lansate rachete nu există condiții pentru o locuință luxoasă.

Elon Musk însuși a vorbit de-a lungul timpului despre stilul său de viață și despre faptul că nu pune un accent deosebit pe proprietățile luxoase. Miliardarul anunța în 2020 că intenționează să își vândă cea mai mare parte a bunurilor și proprietăților imobiliare.

Sursa foto: Profimedia

Mama lui Elon Musk a trecut prin perioade dificile

Maye Musk spune că perspectiva sa asupra banilor și confortului este influențată și de experiențele prin care a trecut înainte ca fiul ei să devină unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei.

Ea a vorbit despre perioada dificilă de după încheierea căsniciei cu Errol Musk, tatăl lui Elon, Kimbal și Tosca Musk, când a fost nevoită să își crească cei trei copii în condiții financiare mult diferite de cele de care familia beneficiază în prezent.

Maye a explicat că, atunci când banii sunt puțini, oamenii pot renunța la anumite cheltuieli, precum mesele la restaurant, mersul la cinema sau hainele scumpe.

În opinia sa, asemenea experiențe te pot determina să privești diferit lucrurile considerate în mod obișnuit un semn al confortului sau al luxului.

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