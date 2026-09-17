Ce l-ar fi împins pe generalul Ioniță să recurgă la gestul extrem, potrivit medicului psihiatru Simona Trifu: ”Nu avea o luciditate perfectă”

Medic psihiatru, declarații după moartea generalului Ioniță
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Moartea generalului Dorin Ioniță continuă să ridice întrebări despre ultimele sale ore de viață. La Dan Capatos Show, medicul psihiatru Simona Trifu a explicat mecanismele psihice care pot preceda un asemenea gest. Specialista susține că gestul extrem, de regulă, pe fondul unui cumul de factori și al unei disperări profunde. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Psihiatrul a vorbit despre una dintre formele de gândire care poate apărea într-un asemenea moment. Aceasta poate fi legată de sentimentul că persoana a oferit foarte mult și a primit prea puțin. Vezi emisiunea integrală aici!

„Oamenii o fac dintr-un cumul de factori și disperarea poate să vină, din punctul meu de vedere, în două situații. Fie pun capăt vieții pentru că voi ceilalți nu mă meritați. Eu am făcut atâtea, adică pe dimensiunea nedreptății și a trădării. Eu am făcut și în familie, și la serviciu, și pentru ceilalți, și în viață, și pentru iubită, și pentru prieteni. Am dat, am investit și totuși nu.”

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„Nu cred că a ieșit onorabil din viață”

În emisiune, Dan Capatos a pus în discuție ideea unei decizii aparent lucide. Potrivit acestei ipoteze, generalul ar fi considerat gestul extrem o modalitate de a evita rușinea publică. Simona Trifu nu exclude existența unei astfel de gândiri, însă privește situația prin filtrul psihiatriei.

„Poate că a judecat așa, poate că nu. Eu nu cred că a ieșit onorabil. Sunt de acord cu ideea că a considerat singur. În plus, e chestia aia: eu decid, eu am ultimul cuvânt. Eu preiau comanda asupra propriei vieți. Dar, repet, factorii sunt convinsă că au fost multipli. Există un cuvânt clasic în psihiatrie și, bineînțeles, în expertiza psihiatrică medico-legală: cuvântul de stare crepusculară. Este o îngustare, nici măcar perturbare, o îngustare pe ceva, pe actul ăsta: trebuie să fac asta. Logica sau reacțiunea sau nu știu, toată energia și forța este canalizată pe asta și numai pe asta. În timp ce tot ce înseamnă acte motorii și automatismele motorii rămân. Adică, dacă te uiți la omul respectiv, merge, vorbește la telefon, se deplasează.”

Sursa foto: MEDIAFAX FOTO

”Nu avea o luciditate perfectă”

Dan Capatos a remarcat că trecutul generalului nu ar fi indicat asemenea manifestări extreme. Simona Trifu spune însă că prima manifestare psihiatrică poate apărea inclusiv la vârste înaintate.

„Există oameni pentru care, la această vârstă, este prima manifestare în psihiatria clasică. Eu cred că acea luciditate, de fapt, era o îngustare a câmpului de conștiență. Aș mai avea un argument în care mă îngrijorează sau mă face să pledez pentru tulburarea stării de conștiență. Nu îmi pot permite să inferez asupra a altceva. Nu cunosc structura de personalitate a acestui om. Starea de conștiență era una modificată și acest om nu avea o luciditate perfectă cel puțin în ultimele 12 ore, dacă nu, poate cu câteva zile. Gândiți-vă la picătura care a umplut paharul. Pe limbaj popular, dar noi îi spunem trigger-ul. Gândiți-vă că acel bilet de adio, dincolo de faptul că este pentru fiecare membru al familiei, se termină către Dumnezeu cu 37 de propoziții sau fraze identice.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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