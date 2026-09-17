Imagine rară cu mama Mariei Constantin. Cum arată femeia care i-a dat viață

Maria Constantin are o relație foarte apropiată cu mama sa, iar cele două sunt mereu bucuroase să petreacă timp împreună. Recent, artista le-a arătat fanilor cum arată femeia care i-a dat viață, iar imaginile au atras atenția internauților.

Maria Constantin se bucură de succes în carieră, dar și de o familie care îi aduce împlinire. Artista este căsătorită cu Robert Stoica, iar relația lor merge bine. Cântăreața are și un fiu adolescent, Codrin, din căsnicia anterioară cu Ciprian Tapotă.

Cum arată mama cântăreței Maria Constantin

Recent, Maria Constantin a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special petrecut alături de femeia care i-a dat viață. Cele două au mers împreună pe Transfăgărășan, iar artista a dezvăluit că pentru mama ei a fost prima vizită în această zonă spectaculoasă a României.

Cântăreața a publicat imagini din escapadă pe rețelele de socializare, iar apariția lor împreună a atras atenția internauților. Relația apropiată dintre mamă și fiică este una importantă pentru Maria, care se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi.

Cântăreața a mărturisit că își dorește un copil cu Robert Stoica, însă a trecut prin anumite dificultăți medicale în timpul primei sarcini, motiv pentru care privește cu emoție această posibilitate.

La 39 de ani, Maria Constantin spune că speră ca dorința sa să se împlinească, dar consideră că venirea pe lume a unui copil ține și de voia lui Dumnezeu.

„Nu știm (nr. dacă vor copii). Dacă Doamne, Doamne vrea, îți dai seama că noi ne dorim, se lucrează. Da, ne-am dori, dar având în vedere că eu am avut probleme și prima dată când am rămas însărcinată am făcut tratament, așa că nu știu dacă Dumnezeu mai vrea, fac totuși 37 de ani. Deci, Doamne, Doamne, dacă faci o minune, se întâmplă”, spunea Maria Constantin, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu doi ani.

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