Imagine rară cu mama Mariei Constantin. Cum arată femeia care i-a dat viață

Imagine rară cu mama Mariei Constantin. Cum arată femeia care i-a dat viață
Galerie Foto 9
Maria Constantin, imagine cu mama sa / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria Constantin are o relație foarte apropiată cu mama sa, iar cele două sunt mereu bucuroase să petreacă timp împreună. Recent, artista le-a arătat fanilor cum arată femeia care i-a dat viață, iar imaginile au atras atenția internauților.

Maria Constantin se bucură de succes în carieră, dar și de o familie care îi aduce împlinire. Artista este căsătorită cu Robert Stoica, iar relația lor merge bine. Cântăreața are și un fiu adolescent, Codrin, din căsnicia anterioară cu Ciprian Tapotă.

Cum arată mama cântăreței Maria Constantin

Recent, Maria Constantin a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special petrecut alături de femeia care i-a dat viață. Cele două au mers împreună pe Transfăgărășan, iar artista a dezvăluit că pentru mama ei a fost prima vizită în această zonă spectaculoasă a României.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Cântăreața a publicat imagini din escapadă pe rețelele de socializare, iar apariția lor împreună a atras atenția internauților. Relația apropiată dintre mamă și fiică este una importantă pentru Maria, care se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi.

Sursa foto: Social media

Cântăreața a mărturisit că își dorește un copil cu Robert Stoica, însă a trecut prin anumite dificultăți medicale în timpul primei sarcini, motiv pentru care privește cu emoție această posibilitate.

La 39 de ani, Maria Constantin spune că speră ca dorința sa să se împlinească, dar consideră că venirea pe lume a unui copil ține și de voia lui Dumnezeu.

„Nu știm (nr. dacă vor copii). Dacă Doamne, Doamne vrea, îți dai seama că noi ne dorim, se lucrează. Da, ne-am dori, dar având în vedere că eu am avut probleme și prima dată când am rămas însărcinată am făcut tratament, așa că nu știu dacă Dumnezeu mai vrea, fac totuși 37 de ani. Deci, Doamne, Doamne, dacă faci o minune, se întâmplă”, spunea Maria Constantin, în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu doi ani.

CITEȘTE ȘI: Simona Perri, înapoi în brațele omului pe care l-a deposedat de 2 milioane de euro. Domenico, milionarul cu suflet mare!

Drama care i-a marcat viața designerului vedetelor. Un accident teribil a lăsat urme adânci: „Totul s-a schimbat radical”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Iustina de la Insula Iubirii, cu nervii la pământ! Ce a pățit după ce și-a dus fiica la grădiniță
Iustina de la Insula Iubirii, cu nervii la pământ! Ce a pățit după ce și-a dus fiica la grădiniță
Imagine rară cu Lorenzo de la Insula Iubirii când avea părul blond. Abia îl recunoști!
Imagine rară cu Lorenzo de la Insula Iubirii când avea părul blond. Abia îl recunoști!
Cine este iubita lui Gami de la Power Couple. Erika Aylin are 22 de ani și a stat departe de lumina reflectoarelor
Cine este iubita lui Gami de la Power Couple. Erika Aylin are 22 de ani și a stat departe de lumina reflectoarelor
Ce facultate va urma fiica lui Jorge și a Alinei Laufer. În ce domeniu vrea să profeseze Karina
Ce facultate va urma fiica lui Jorge și a Alinei Laufer. În ce domeniu vrea să profeseze Karina
Codruța Filip crede din nou în căsătorie. Ce a făcut-o să se răzgândească, după divorțul de Valentin Sanfira
Codruța Filip crede din nou în căsătorie. Ce a făcut-o să se răzgândească, după divorțul de Valentin Sanfira
„Iahtul de uscat” a ajuns la Iași! Cadillacul de 5,6 metri și motor de 8,2 litri face senzație
Mediafax
„Iahtul de uscat” a ajuns la Iași! Cadillacul de 5,6 metri și motor de 8,2 litri face senzație
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Gandul.ro
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul mesei
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul mesei
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Mediafax
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Click.ro
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi 24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Digi24
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
go4it.ro
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Gandul.ro
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Mediafax Spania
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.