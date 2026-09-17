Neînțelegeri între Prințul Harry și Meghan Markle în ceea ce privește viitorul celor doi copii pe care îi au împreună

Neînțelegeri între Prințul Harry și Meghan Markle în ceea ce privește viitorul celor doi copii pe care îi au împreună
Galerie Foto 5
Neînțelegeri între Prințul Harry și Meghan Markle asupra viitorului copiilor? Subiectul asupra căruia au viziuni diferite
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry și Meghan Markle ar avea viziuni diferite în ceea ce privește viitorul celor doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Ducele și ducesa de Sussex nu ar fi pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba despre cât de mult ar trebui expuși cei mici în spațiul public.

Harry și Meghan ar aborda problema din perspective diferite, influențate inclusiv de propriile experiențe de viață, potrivit RadarOnline.

Ducele de Sussex, care a crescut în lumina reflectoarelor și s-a confruntat încă din copilărie cu interesul intens al presei, ar prefera ca Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, să beneficieze de cât mai multă intimitate.

Meghan, în schimb, ar considera că interesul public față de copii este inevitabil, având în vedere identitatea părinților lor și legătura cu Familia Regală britanică. Ducesa ar crede că publicarea ocazională a unor momente atent selectate le-ar permite părinților să păstreze controlul asupra modului în care copiii sunt prezentați publicului.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Sursa foto: Instagram

Prințul Harry ar vrea ca Archie și Lilibet să decidă singuri

O sursă apropiată cuplului susține că diferențele dintre cei doi provin, în mare măsură, din felul foarte diferit în care Harry și Meghan au ajuns persoane publice.

„Harry și Meghan privesc lucrurile din perspectiva unor experiențe de viață aproape opuse”, a declarat sursa pentru publicația citată.

În cazul lui Harry, expunerea publică a început practic de la naștere. Fiul Regelui Charles nu ar dori ca deciziile luate acum în privința copiilor să creeze o imagine publică pe care aceștia să fie nevoiți să o poarte cu ei și la maturitate.

Potrivit sursei, pentru Harry, cel mai important lucru ar fi ca Archie și Lilibet să poată lua singuri această decizie atunci când vor avea vârsta necesară pentru a înțelege implicațiile ei.

„Nu este vorba neapărat despre o fotografie sau o postare pe rețelele sociale”, a explicat sursa, potrivit căreia Harry ar fi preocupat mai degrabă de precedentul pe care asemenea apariții l-ar putea crea.

Ducele ar prefera, astfel, să protejeze cât mai mult intimitatea copiilor în primii ani de viață și să le ofere posibilitatea de a decide ulterior dacă vor să aibă o prezență publică mai mare.

Sursa foto: Profimedia

Meghan Markle ar vedea lucrurile diferit

Meghan ar porni însă de la ideea că Archie și Lilibet vor atrage oricum atenția publicului, indiferent de strategia adoptată de părinții lor.

„Ea crede că există o cale de mijloc”, a susținut sursa, potrivit căreia ducesa consideră că familia poate publica ocazional momente atent alese fără să renunțe la controlul asupra vieții private a copiilor.

Meghan ar respinge, totodată, ideea că o asemenea abordare ar însemna că Archie și Lilibet sunt pregătiți pentru cariere în industria divertismentului sau că părinții lor ar încerca să îi transforme în celebrități.

În ultima perioadă, ducesa de Sussex a publicat mai multe imagini și înregistrări în care apar cei doi copii, inclusiv momente petrecute în familie. În general, însă, Harry și Meghan au continuat să evite expunerea clară și constantă a chipurilor celor mici.

CITEȘTE ȘI:

Regele Charles și Prințul William sunt „complet uniți” în privința lui Harry și Meghan. Ce au decis în legătură cu cei doi

Noi acuzații la adresa Prințului Harry și a lui Meghan Markle după ce și-au mutat copiii la altă școală: „Îi folosesc ca pe niște pioni”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mama lui Elon Musk dezvăluie că doarme în garaj când își vizitează fiul. De ce consideră acest lucru „un lux”
Mama lui Elon Musk dezvăluie că doarme în garaj când își vizitează fiul. De ce consideră acest lucru „un lux”
Nepoatele Prințesei Diana vin în România. Ce vor face Lady Amelia și Lady Eliza Spencer într-o comună din Giurgiu
Nepoatele Prințesei Diana vin în România. Ce vor face Lady Amelia și Lady Eliza Spencer într-o comună din Giurgiu
Madonna, revenire spectaculoasă la MTV Video Music Awards după 23 de ani. Artista va deschide gala din 2026
Madonna, revenire spectaculoasă la MTV Video Music Awards după 23 de ani. Artista va deschide gala din 2026
Regele Charles reacționează după acuzațiile fratelui Prințesei Diana. Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus după moartea ei
Regele Charles reacționează după acuzațiile fratelui Prințesei Diana. Ce susține Charles Spencer că i-ar fi spus după moartea ei
Regele Charles și Prințul William sunt „complet uniți” în privința lui Harry și Meghan. Ce au decis în legătură cu cei doi
Regele Charles și Prințul William sunt „complet uniți” în privința lui Harry și Meghan. Ce au decis în legătură cu cei doi
„Iahtul de uscat” a ajuns la Iași! Cadillacul de 5,6 metri și motor de 8,2 litri face senzație
Mediafax
„Iahtul de uscat” a ajuns la Iași! Cadillacul de 5,6 metri și motor de 8,2 litri face senzație
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Gandul.ro
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul mesei
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul mesei
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Mediafax
Surpriza de pe nota de plată: Taxat și pentru muzica pe care n-a cerut-o
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Click.ro
Cine cântă în casele fraților Dolănescu, găina sau cocoșul? „Ne înțelegem aproape perfect”. Ce meserii au soțiile lor
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Digi 24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
Digi24
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
go4it.ro
Răspunsul Google la iPhone 18 Pro este aici
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
Gandul.ro
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Mediafax Spania
De ce este GREȘIT să aplici deodorant imediat după duș?! Explicația unui farmacist
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.