Neînțelegeri între Prințul Harry și Meghan Markle în ceea ce privește viitorul celor doi copii pe care îi au împreună

Prințul Harry și Meghan Markle ar avea viziuni diferite în ceea ce privește viitorul celor doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Ducele și ducesa de Sussex nu ar fi pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba despre cât de mult ar trebui expuși cei mici în spațiul public.

Harry și Meghan ar aborda problema din perspective diferite, influențate inclusiv de propriile experiențe de viață, potrivit RadarOnline.

Ducele de Sussex, care a crescut în lumina reflectoarelor și s-a confruntat încă din copilărie cu interesul intens al presei, ar prefera ca Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, să beneficieze de cât mai multă intimitate.

Meghan, în schimb, ar considera că interesul public față de copii este inevitabil, având în vedere identitatea părinților lor și legătura cu Familia Regală britanică. Ducesa ar crede că publicarea ocazională a unor momente atent selectate le-ar permite părinților să păstreze controlul asupra modului în care copiii sunt prezentați publicului.

Prințul Harry ar vrea ca Archie și Lilibet să decidă singuri

O sursă apropiată cuplului susține că diferențele dintre cei doi provin, în mare măsură, din felul foarte diferit în care Harry și Meghan au ajuns persoane publice.

„Harry și Meghan privesc lucrurile din perspectiva unor experiențe de viață aproape opuse”, a declarat sursa pentru publicația citată.

În cazul lui Harry, expunerea publică a început practic de la naștere. Fiul Regelui Charles nu ar dori ca deciziile luate acum în privința copiilor să creeze o imagine publică pe care aceștia să fie nevoiți să o poarte cu ei și la maturitate.

Potrivit sursei, pentru Harry, cel mai important lucru ar fi ca Archie și Lilibet să poată lua singuri această decizie atunci când vor avea vârsta necesară pentru a înțelege implicațiile ei.

„Nu este vorba neapărat despre o fotografie sau o postare pe rețelele sociale”, a explicat sursa, potrivit căreia Harry ar fi preocupat mai degrabă de precedentul pe care asemenea apariții l-ar putea crea.

Ducele ar prefera, astfel, să protejeze cât mai mult intimitatea copiilor în primii ani de viață și să le ofere posibilitatea de a decide ulterior dacă vor să aibă o prezență publică mai mare.

Meghan Markle ar vedea lucrurile diferit

Meghan ar porni însă de la ideea că Archie și Lilibet vor atrage oricum atenția publicului, indiferent de strategia adoptată de părinții lor.

„Ea crede că există o cale de mijloc”, a susținut sursa, potrivit căreia ducesa consideră că familia poate publica ocazional momente atent alese fără să renunțe la controlul asupra vieții private a copiilor.

Meghan ar respinge, totodată, ideea că o asemenea abordare ar însemna că Archie și Lilibet sunt pregătiți pentru cariere în industria divertismentului sau că părinții lor ar încerca să îi transforme în celebrități.

În ultima perioadă, ducesa de Sussex a publicat mai multe imagini și înregistrări în care apar cei doi copii, inclusiv momente petrecute în familie. În general, însă, Harry și Meghan au continuat să evite expunerea clară și constantă a chipurilor celor mici.

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