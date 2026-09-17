Satul din Europa în care trăiește o singură persoană. Motivul pentru care a ajuns pustiu

Satul din Europa în care trăiește o singură persoană. Motivul pentru care a ajuns pustiu
Casă la sat
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Într-o zonă montană spectaculoasă din Serbia se află un sat care, în urmă cu câteva decenii, era locuit de familii. Astăzi, însă, Zabrđe este aproape complet pustiu. După ce, cu ani în urmă, localitatea a devenit cunoscută drept „satul fără femei”, depopularea a continuat, iar în prezent aici mai trăiește un singur om.

Zabrđe se află într-o regiune în care natura a rămas aproape neatinsă. Munții, platourile și aerul curat creează imaginea unui loc desprins dintr-o poveste, însă frumusețea peisajului nu a fost suficientă pentru a-i convinge pe oameni să rămână. Condițiile de trai au devenit din ce în ce mai dificile, iar lipsa infrastructurii și a oportunităților i-a determinat pe cei mai mulți dintre localnici să își caute un viitor în alte zone.

În prezent, numele localității este legat de Rodoljub Janković, singurul locuitor rămas în sat. În jurul său se întind gospodării abandonate, case care au rămas fără proprietari și drumuri greu accesibile. Zabrđe oferă astfel imaginea unui loc în care timpul pare să se fi oprit, în timp ce comunitatea care a existat cândva a dispărut treptat.

Cum se face accesul în sat

Accesul în Zabrđe reprezintă una dintre problemele care au contribuit la izolarea localității. Drumul până în sat este dificil și în prezent, iar infrastructura precară face deplasarea complicată, în special în anumite perioade ale anului.

Pentru locuitorii care au trăit aici, lipsa unui drum corespunzător a însemnat mai mult decât un simplu inconvenient. Izolarea a făcut dificil transportul oamenilor, al produselor și al animalelor și a redus considerabil posibilitățile de dezvoltare ale zonei.

De-a lungul timpului au existat discuții privind modernizarea drumului și asfaltarea traseului care leagă satul de restul regiunii. O astfel de investiție ar putea îmbunătăți accesul către gospodăriile rămase și ar facilita activitățile celor care încă mai folosesc terenurile din zonă.

Agricultura nu a reușit să țină oamenii în sat

Condițiile geografice nu sunt favorabile agriculturii. Altitudinea ridicată, terenul dificil și suprafețele greu de lucrat au făcut ca obținerea unor recolte consistente să fie o adevărată provocare.

În aceste condiții, creșterea animalelor a reprezentat principala activitate prin care oamenii au reușit să își asigure existența. Chiar și astăzi, prin zonele din jurul satului pot fi întâlnite animale care pasc pe suprafețele montane.

Pentru cei care au plecat, însă, posibilitățile limitate de muncă au reprezentat unul dintre motivele importante pentru care nu s-au mai întors. Viața într-o comunitate izolată presupune eforturi considerabile, iar lipsa serviciilor și a infrastructurii moderne face ca traiul de zi cu zi să fie mult mai complicat decât în localitățile din apropiere.

Zabrđe a devenit cunoscut în urmă cu aproximativ 15-20 de ani printr-o situație neobișnuită pentru o comunitate rurală: numărul femeilor devenise extrem de redus. Fenomenul era legat de plecarea generațiilor tinere, care au ales să se mute în orașe sau în alte regiuni unde puteau găsi locuri de muncă și condiții mai bune.

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