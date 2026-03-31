Locul în care o familie oferă o casă gratis, fără bani. Are însă o singură cerință clară

De: Andreea Stăncescu 01/04/2026 | 00:02
O familie din Serbia a decis să ofere gratuit o casă cu grădină într-un sat mic, în încercarea de a evita abandonarea locuinței și de a-i reda utilitatea. Inițiativa a atras rapid atenția, mai ales pentru că nu implică niciun cost de achiziție, într-o perioadă în care prețurile imobiliare sunt tot mai ridicate.

Proprietarii au luat această decizie deoarece nu locuiesc în apropiere și le este dificil să se ocupe de întreținerea casei. În lipsa unei utilizări constante, imobilul risca să se degradeze, iar costurile pentru întreținere deveneau tot mai greu de justificat.

Ce condiție a pus familia din Serbia

Locuința este situată într-o comunitate rurală cu doar 206 locuitori, conform ultimului recensământ, ceea ce reflectă fenomenul accentuat de depopulare din zonă. Casa este dotată cu utilități de bază, precum electricitate, baie și o fântână echipată cu hidrofor, iar terenul din jur oferă posibilitatea amenajării unei grădini sau desfășurării unor activități agricole.

Singura condiție impusă de proprietari este ca viitorul ocupant să locuiască efectiv acolo și să întrețină proprietatea. Nu există alte obligații financiare, însă responsabilitatea față de casă este esențială.

„Singura dorință este ca cineva să locuiască acolo și să aibă grijă de casă. Nu avem alte condiții, doar să vrea cu adevărat să locuiască acolo. Este mai bine decât să stai în chirie. Este altceva când ai ceva al tău”, a explicat familia care oferă locuința.

Gestul familiei vine în contextul în care tot mai multe sate se golesc de locuitori, iar astfel de inițiative pot reprezenta o șansă pentru revitalizarea comunităților rurale. Pentru cei care își doresc un trai liniștit, departe de agitația orașului, această oportunitate poate însemna începutul unei vieți noi.

