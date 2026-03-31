Doi pensionari au descoperit metoda prin care să nu mai plătească facturile la curent. Care este secretul

De: David Ioan 31/03/2026 | 15:04
Doi pensionari au descoperit metoda prin care să nu mai plătească facturile la curent. Care este secretul
Doi pensionari au descoperit metoda prin care să nu mai plătească facturile la curent. Care este secretul. Foto: Pixabay

Războiul din Orientul Mijlociu a generat un nou val de creșteri la prețurile energiei și carburanților, iar tot mai mulți britanici caută alternative mai accesibile pentru a-și reduce cheltuielile zilnice.

Un cuplu de pensionari din sudul Devonului afirmă că, după montarea panourilor solare, a ajuns să nu mai plătească deloc pentru electricitate. În unele luni, facturile nu doar că au fost zero, dar au și obținut bani din energia trimisă înapoi în rețea.

Doi pensionari din Marea Britanie au reuşit să nu mai plătească facturile la curent

Lewis Rogers, în vârstă de 70 de ani, fost contabil, și soția sa, Veronica, de 66 de ani, spun că regretă doar faptul că nu au făcut investiția mai devreme. În octombrie 2024, au instalat 19 panouri solare pe acoperișul casei lor orientate spre vest, alături de o baterie de stocare și un încărcător pentru mașina electrică.

Costul total al sistemului a fost de 13.700 de lire sterline. De atunci, susțin că în majoritatea lunilor, inclusiv în sezonul rece, nu mai achită nimic pentru energie. Înainte de instalare, cheltuiau aproximativ 140 de lire pe lună pentru electricitate și gaz.

Ce soluţie alternativă au găsit

Potrivit lui Lewis, economiile anuale se ridică la circa 1.800 de lire, ceea ce ar permite recuperarea investiției în aproximativ opt ani. Bărbatul subliniază că acest calcul nu include veniturile obținute din energia vândută în rețea. Într-o lună de vară, cei doi au câștigat 178 de lire doar din surplusul produs.

Locuința lor consumă zilnic aproximativ 5–6 kWh, iar într-o singură zi au reușit să producă 24 kWh, dintre care 18 au fost exportați în sistem.

Pentru mulți consumatori, energia solară devine o soluție tot mai atractivă pentru reducerea costurilor pe termen lung. Deși investiția inițială este ridicată, iar producția scade în perioadele cu mai puțin soare, inclusiv iarna, tot mai multe familii consideră că avantajele financiare pe termen lung justifică decizia.

